Casi 100 muertos por coronavirus en Ecuador; queman cuerpos en las calles

Desgarrador.



"Mi hermano acaba de fallecer, aquí están los policías (...) Me dicen que no pueden venir a llevarse el cuerpo, que hay que esperar un día más todavía, con el cuerpo aquí, abandonado en la vereda, que no hay ambulancias", dice este joven desde Guayaquil, #Ecuador. pic.twitter.com/L525vt9M8k