Casi una guerra: Israel intercepta cohetes disparados desde la Franja de Gaza

Los terroristas palestinos en la Franja de Gaza dispararon al menos 18 cohetes hacia Israel en múltiples salvas el viernes por la noche, el peor ataque desde la Franja en largos meses, después de días de enfrentamientos en Jerusalén y Cisjordania que involucraron a civiles palestinos e israelíes, así como a la seguridad israelí. efectivo.

No hubo informes inmediatos de heridos o daños en los ataques. Alrededor de las 11 p.m. El viernes, las FDI dijeron que se lanzaron tres cohetes desde Gaza, y que el sistema Iron Dome interceptó uno de los proyectiles.

Otros dos cohetes cayeron en un área abierta y no hubo informes de heridos o daños. Iron Dome está programado para no desplegarse en cohetes que se proyectan para golpear áreas no pobladas.

Las FDI dijeron que, en respuesta al ataque, uno de sus tanques disparó contra un puesto de Hamas en Gaza.

Luego, alrededor de las 2 a.m., las sirenas de cohetes se activaron nuevamente varias veces en comunidades cercanas a Gaza, con siete lanzamientos de cohetes más aparentes.

Se informó que Iron Dome interceptó tres de los cohetes. Otros cayeron en áreas abiertas.

Las sirenas se activaron nuevamente alrededor de las 3 a.m., 4 a.m. y 5 a.m. con más cohetes que impactaron en áreas abiertas.

Las salvas de cohetes se produjeron después de horas que el grupo terrorista Hamas que gobierna Gaza realizó una serie de protestas en la Franja y llamó a la violencia contra Israel tras los feroces enfrentamientos del jueves en Jerusalén entre la policía, activistas judíos extremistas y manifestantes palestinos.

Al dirigirse a los manifestantes, el líder de Hamas, Mahmoud Zahar, condenó la decisión de algunos estados árabes de normalizar las relaciones con Israel el año pasado y arremetió contra la Autoridad Palestina en Cisjordania por continuar su coordinación de seguridad con Israel.

