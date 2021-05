Caso Epstein, posible detonante del divorcio de los Gates: NYT

Estados Unidos.- El divorcio entre Bill Gates y su esposa Melinda French se gestó desde 2019, cuando ella manifestó su descontento por el nexo entre el líder de Microsoft y Jeffrey Epstein, empresario que murió en prisión tras una serie de escándalos sexuales con menores de edad, así como el reclamo por acoso contra un administrador.

La decisión de French también fue influenciada por las contantes invitaciones que hacia su esposo a otras mujeres cuando aún lideraba Microsoft, según información publicado por medios estadounidenses.

Este fin de semana, The New York Times reveló una serie de versiones que pudieron detonarar el quiebre entre la pareja de millonarios, la cual anunció su separación en abril, lo que destapó una serie de hechos que se han comenzado a publicarse.

Uno de los motivos de la separación está relacionado con Michael Larson, ex administrador de los Gates que estuvo envuelto en escándalos de acoso sexual cometidos contra la gerente de una tienda de bicicletas.

Larson, quien tenía grandes rendimientos en los negocios y fundación de los Gates, conoció a la gerenta a través de una empresa de gestión de riesgo llamada Rally Capital. Tras el inicio del acoso, la afectada llamó a su abogado para presentar cargos, su representante mandó una carta al dueño de Microsoft y a su esposa,

El caso se resolvió fuera de fuera de los tribunales, pero French mostró su desaprobación ante las vejatorios contra las mujeres y respaldó en empoderamiento de género; por ello contrató abogados para ahondar en el tema.

El medio neoyorquino señaló que pese a no estar clara la culpabilidad de Larson, se sabe que él continuó con su relación laborar con Bill Gates.

Peticiones de Gates

Otros de los factores que influyeron en la separación, según The New York Times, fueron las constantes invitaciones que el ex empresario extendía a las mujeres que trabajaban o estaban relajeadas con Microsoft. Uno de los casos de mayor relevancia ocurrió en 2002, cuando Gates envió un mensaje de a una empleada para cenar juntos.

Si esto te hace sentir incómoda, finge que nunca sucedió", escribió Gates en un correo electrónico a la mujer, según un informante de The New York Times.

Otra mujer quien prefirió permanecer en el anonimato confesó que al pasar por una situación similar con Gates, prefirió limitarse a sonreír. Además de este testimonio, el medio entrevistó a seis mujeres más que trabajaron en las distintas empresas del matrimonio; tomas coincidieron en que este tipo de sucesos creaban ambientes laboral incómodo, pero no percibían al dueño de Microsoft como un depredador sexual.

Por dichas actitudes, Gate tenía la fama de tener conductas torpes con las mujeres. Sin embargo, él nunca presionó o sometió a las mujeres a acceder a sus peticiones a cambio de su carrera laborar dentro de la empresa, según The New York Times.

Gates y Epstein

Otro de los posibles detonantes del divorcio de los Gates data del 2011, cuando Bill conoció al empresario Epstein, quien se declaró culpable de solicitar favores sexuales a cambio de una remuneración económica a una menor de edad.

La relación que surgió entre Gates y Jeffrey Epstein fue rechazada desde su comienzo por French, como lo documentó NYT. Sin embargo, el magante de la tecnología siguió frecuentando a su nuevo amigo, pese a la opinión de su aun esposa.

El descontento de French, sobre la amistad de su esposo con el polémico millonario, creció hasta el punto de que ella solicitó ayuda legal en 2019 para iniciar el proceso de divorcio.

Pese a las investigaciones periodísticas realizadas por NYT y otros medios estadounidenses sobre el divorcio de los Gates, allegados a la pareja contradicen a las versiones que circulan en las redes y agencias noticiosas.

Tal es el caso de Bridgitt Arnold, representante de Bill Gates, quien declaró al medio neoyorquino que "es extremadamente decepcionante que se hayan publicado tantas falsedades sobre la causa, las circunstancias y el cronograma del divorcio de Bill Gates".

“Su caracterización de sus reuniones con Epstein y otros sobre filantropía es inexacta, incluido quién participó. Del mismo modo, cualquier afirmación de que Gates habló de su matrimonio o de Melinda de manera despectiva es falsa. La denuncia de maltrato a los empleados también es falsa. Los rumores y las especulaciones que rodean el divorcio de Gates se están volviendo cada vez más absurdos, y es lamentable que las personas que tienen poco o ningún conocimiento de la situación sean caracterizadas como 'fuentes'", dijo Arnold

De igual forma, aseguró que “Bill solo se reunió con Epstein para discutir la filantropía”.

