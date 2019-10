Cayó a su muerte en una cascada cuando su novio intentó salvarla

Reino Unido.- Una mujer de 29 años murió en una trágica caída de una cascada del Reino Unido, a pesar de los esfuerzos desesperados de su novio por recuperarla, determinó una investigación judicial esta semana.

Hannah Lowe, una contadora en prácticas, y su novio, Adam Stanaway, acababan de terminar de conversar en la cima de la pintoresca Kinder Downfall el 22 de abril, discutiendo lo emocionados que estaban de comprar su primera casa juntos, cuando la tragedia golpeó cuando llegaron irse, informó Metro UK el miércoles.

"Hannah se dio la vuelta y perdió el equilibrio sobre las rocas", dijo un Stanaway devastado en un comunicado leído ante la Corte Forense de Chesterfield. "Me acerqué para agarrar su bolso, pero no pude agarrarlo a tiempo y ella se cayó. Miré, pero no pude verla porque mis ojos no son tan buenos.

"Le grité a la madre de Hannah y ella vino. Intentamos bajar pero tuvimos que volver a subir ”. La madre y la hermana de Lowe habían caminado y picnic con la pareja ese mismo día, pero las habían dejado solas antes de que ocurriera el accidente, según Metro.

Aproximadamente media hora después de la zambullida de Lowe, su cuerpo fue descubierto al pie de la cascada, informó el medio.

Los investigadores determinaron que ella había sufrido lesiones cerebrales catastróficas y que las circunstancias no eran sospechosas.

Se sentaron y hablaron sobre su futuro y lo felices que estaban. Era el cumpleaños número 30 de Adam al día siguiente y estaban completando la compra de su primera casa, dijo el sargento Trevor Seed le dijo a la corte.

La asistente forense de Derbyshire, Emma Serrano, calificó el incidente como una muerte accidental. "Tomo nota de las muchas cosas maravillosas que se han dicho sobre Hannah", dijo Serrano, según Metro. "Decir que era muy querida es un eufemismo".

Lowe, de Uttoxeter, Staffordshire, era un excursionista experimentado y recientemente había comenzado a hacer boulder, escalar en pequeñas formaciones rocosas sin cuerdas, según el informe.

En el trabajo, se había convertido recientemente en asistente de contadora y se estaba preparando para los exámenes. "Hoy perdí a mi alma gemela, mi compañero en el crimen, mi roca absoluta", publicó Stanaway en Instagram después del accidente.

Las palabras no pueden comenzar a explicar el dolor que siento en este momento, pero me siento honrado de haber compartido el tiempo que tuvimos.

Pasaré el resto de mi vida haciéndote sentir orgulloso y haciéndome una mejor persona. Me levantaste y me hiciste lo que soy en tiempos oscuros y en tiempos felices. Te amaré por siempre. Duerme bien mi amor hasta que te vuelva a ver.