"Caza de brujas" en la televisión india tras suicidio de una estrella de Bollywood

India.- India tiene millones de casos de coronavirus, una economía a media asta y ruido de sables en su frontera con China, pero la historia que domina en la televisión es el suicidio de un actor de Bollywood. La prensa acusa a su exnovia, también actriz, de haber usado cánnabis y magia negra para empujarlo a quitarse la vida. Sushant Singh Rajput se suicidó a mediados de junio a los 34 años.

Algunas voces denuncian una "caza de brujas" misógina y carente de deontología, puesto que se hacen simulacros en directo sobre cómo el actor se suicidó y se difunden fotos de él sonriendo para demostrar que no sufría de depresión.

La familia de Rajput acusa a la actriz Rhea Chakraborty, de 28 años, de haberlo acosado y de haberse aprovechado de su dinero, lo que la joven desmiente categóricamente.

Rhea Chakraborty fue detenida el martes, acusada de haber comprado cánnabis para el actor, cuyo suicidio está siendo investigado por la policía desde agosto.

Cada vez que uno piensa que las noticias de la televisión no pueden caer más bajo, estas cadenas encuentran la manera de hacerlo", afirma Geeta Seshu, una especialista en medios de comunicación.

Es muy fácil para ellas hacerse pasar por cruzados de la justicia afirmando que los organismos gubernamentales no están haciendo su trabajo, pero eso no es cierto. Sus investigaciones no abarcan temas serios".