Celebran su gran boda en una casa con 6 personas por la cuarentena

Nueva York.- Sería una boda glamorosa en Nueva York, con unos 200 invitados disfrutando de vistas icónicas del río Hudson, una gran variedad de cocina internacional y margaritas de jalapeño de naranja sanguina en un lujoso telón de fondo de flores de cerezo que marcan el comienzo de la primavera.

En cambio, las nupcias de Madeline Fauntleroy y David Dougherty Jr. se llevarán a cabo este sábado con un grupo de seis personas en la azotea del apartamento de la pareja en el bajo Manhattan, con pastel casero y una comida compartida.

La pandemia de coronavirus que arrasó el país obligó a la pareja a cancelar su boda meticulosamente planificada el 21 de marzo en los famosos muelles de Chelsea, ya que muchos negocios en la ciudad y el estado han cerrado sus puertas.

"Es una experiencia surrealista, pero somos muy afortunados en medio de todo esto", dijo Fauntleroy, de 30 años, en una entrevista el lunes. "La gente está muy enferma y la gente está siendo despedida, y eso no se nos pierde".

Madeline Fauntleroy

Todo lo que importaba hace un mes, la comida, las flores, no importa ahora", dijo. "Esta es una boda y todavía nos tenemos el uno al otro.

Fauntleroy y su prometido de 36 años, quienes trabajan en la industria de planificación de eventos, enviaron un correo electrónico a los invitados el jueves alertándolos sobre el cambio en los planes después de que el alcalde Bill de Blasio anunciara docenas de casos confirmados del nuevo coronavirus en Nueva York y declarado estado de emergencia.

"En ese momento, sentimos que era realmente injusto hacer que la gente viajara", dijo Fauntleroy sobre los 194 invitados confirmados, la mayoría de los cuales viven en otros estados, incluidos sus padres.

Madeline Fauntleroy

La pareja rápidamente se apresuró a elaborar un "Plan B", una pequeña ceremonia en Chelsea Piers con una recepción que seguir en un restaurante cercano. Pero, el restaurante pronto anunció que estaba cerrando.

Luego, la pareja optó por una reunión en el Hotel Marítimo, donde habían bloqueado las habitaciones para los invitados.

Ese fue el Plan C hasta que nos enviaron un correo electrónico esta mañana y dijeron que decidieron cerrar el hotel por completo, dijo Fauntleroy.

El último recurso fue el apartamento de dos habitaciones de la pareja en el vecindario de Chelsea en Manhattan, a cuadras del lugar donde habían planeado bailar con la interpretación en vivo de una banda de "Can't Take My Eyes Off You" de Frankie Valli con sus nueve damas de honor y siete padrinos de boda. Resultó que el apartamento sería una elección adecuada.

Madeline Fauntleroy

"Se ha cerrado el círculo", se rió Fauntleroy, mientras describía que se había despertado una mañana dentro de ese mismo departamento para encontrar a su prometido arrodillado sobre una rodilla y pidiendo su mano en matrimonio.

Se suponía que la propuesta iba a suceder en Central Park, pero no podía esperar más para que nuestros horarios se alinearan, así que lo hizo una mañana en el apartamento, dijo.

"Fue muy íntimo". Así también será su boda. Un amigo está horneando el pastel, el sabor es una sorpresa, y un grupo de seis invitados disfrutará de una comida estilo potluck y un plato de comida para llevar del negocio local de mariscos Luke’s Lobster.

La novia dijo que todavía usará su vestido, un sencillo vestido de seda blanca de la diseñadora Ines Di Santo, que se completa con un largo y clásico velo de novia.