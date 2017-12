Célebre director de ópera acusado de acoso sexual

Nueva York.- La Ópera Metropolitana de Nueva York dijo el sábado que abrirá una investigación sobre las acusaciones de que su antiguo conductor, James Levine, abusó sexualmente de un hombre hace tres décadas, cuando el hombre era un adolescente.

El acusador de Levine, quien ahora es de mediana edad, contactó al departamento de policía en Lake Forest, Illinois, en octubre de 2016 para informar que había tenido contacto sexual con el conductor cuando tenía menos de 18 años.

Dijo que estaba reportando el caso a la policía en Lake Forest, porque algunos de sus encuentros con Levine se llevaron a cabo ahí, a mediados de la década de 1980. Levine se desempeñó como director de música en el Festival Ravinia, en las afueras de Chicago, de 1973 a 1993.

Los detalles del informe policial se hicieron públicos primero el sábado en el sitio web del New York Post. Los oficiales de Met dijeron que se enteraron del informe de la policía el año pasado.

"Esto llamó la atención del Met cuando se abrió la investigación policial de Illinois en octubre de 2016", dijo el uno de los representantes de la institución en un comunicado.

"En aquel momento, el Sr. Levine dijo que los cargos eran completamente falsos, y confiamos en la investigación adicional de la policía. Necesitamos determinar si estos cargos son ciertos y, si lo son, tomar las medidas adecuadas. Ahora llevaremos a cabo nuestra propia averiguación con recursos externos".

Un correo electrónico al agente de Levine en busca de comentarios sobre las acusaciones no fue respondido de inmediato.

El acusador, cuyo nombre está siendo retenido por The Associated Press, contactó a reporteros de varias organizaciones de noticias y publicó un puñado de artículos en las redes sociales acusando a Levine de abusar de él cuando era joven.

El departamento de Lake Forest asignó un detective que pasó al menos siete meses investigando las acusaciones, según una copia redactada de sus informes escritos sobre el caso.

El acusador, que en ese momento se encontraba buscando alcanzar una carrera en la música, le dijo a la policía que el conductor lo había invitado a una audición para él en Nueva York y luego lo alentó a participar en la "experimentación" sexual.

También dijo que su relación con Levine se extendió hasta la edad adulta y que el compositor le dio dinero a lo largo de los años cuando tenía problemas financieros, suma que ascendían a más de 50 mil dólares.

El hombre le dijo a la policía que habló por última vez con Levine en 2014. En ese momento, dijo, Levine sentenció que ya no le enviaría dinero.

The Associated Press generalmente no nombra presuntas víctimas de abuso sexual sin su consentimiento. En este caso, el hombre pidió que su nombre no se publicara y se negó a ser entrevistado en el registro.

Las acusaciones contra Levine, quien se encuentra entre los directores de música clásica más prominentes del mundo, son las últimas en una serie de acusaciones de mala conducta sexual que involucran a hombres de alto perfil en entretenimiento y los medios de comunicación, fenómeno que han sacudido a la nación americana desde que se denunciaron acusaciones contra el magnate Harvey Weinstein en octubre.

Levine se desempeñó como director musical del Met desde 1976 hasta 2016, cuando asumió el cargo de director musical emérito.

Levine ha tenido problemas de salud en los últimos años, incluyendo la enfermedad de Parkinson, pero está programado para llevar a cabo varias producciones esta temporada.

