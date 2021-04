¿Celos o locura? Le dispara 11 veces por dar "me gusta" a la foto de su novia

Argentina.- Los celos no son buenos, en Buenos Aires, Argentina, un hombre le disparó once veces a otro por darle "like" o "me gusta" a la foto de su novia en Facebook dejándolo gravemente herido.

Fue la noche del sábado 17 de abril cuando Nicolás Jaime, envuelto en celos, decidió dispararle a un amigo de su novia solo porque reaccionó a una foto que ella subió en su red social de Facebook.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El joven agredido fue identificado como Damián Di Bello, la agresión en su contra fue captada por cámaras de seguridad de la zona, dicha grabación fue difundida por redes sociales.

Leer más: En Michoacán realizan segundo ataque con drones artillados en el municipio de Aquila

En el video se ve a Nicolás Jaime a bordo de una motocicleta de repente pasa un auto, donde va Di Bello, y le comienza a disparar, el carro sigue avanzando y, aunque ya está lejos, el hombre sigue disparando, posteriormente se va.

¿Di bello murió?

Tras el ataque, policías de Argentina arribaron al lugar donde encontraron al menos once casquillos, una de esas balas si alcanzó a Damián Di Bello.

La bala que alcanzó a Damián Di Bello le dio en la nuca, lo que provocó que perdiera el control de su automóvil, posteriormente se estrelló contra un poste, metros más adelante del ataque.

Fue una vecina del lugar que vio el ataque y pidió apoyo de los servicios de emergencia, cuando estos llegaron Di Bello alcanzó a decir quien lo había atacó, después de eso perdió el conocimiento y fue llevado al hospital.

Fue Nicolás, el novio de mi amiga

Actualmente Damián Di Bello se encuentra internado pero estable, mientras que Nicolás, quien huyó el día del ataque, se entregó por su cuenta a la policía.

Leer más:

Al menos un muerto tras desplome de helicóptero en Nuevo León

Fue el miércoles 21 de abril Nicolás se entregó a la policía en la Subcomisaría del barrio de Matera, donde también entregó su pistola y su motocicleta.