Celular se incendia dentro del pantalón de un hombre

Valladolid, España.- El teléfono celular de Raúl García explotó dentro de la bolsa de su pantalón, mientras él se encontraba cortando el césped de si casa junto a su hijo.

Los hechos ocurrieron en la mañana del domingo 6 de octubre. Tras el incidente, el hombre de 45 años de edad, fue trasladado al Hospital Río Hortega, donde le atendieron las quemaduras provocadas por el aparato.

Raúl relató que él se encontraba haciendo realizando sus tareas, cuando noto un dolor en el muslo derecho, metió su mano a la bolsa del pantalón y se dio cuenta que su teléfono estaba demasiado caliente, este explotó antes de poder reaccionar.

He empezado a notar un calor enorme en el muslo, como que me ardía, y ya no me ha dado tiempo a mucho más”, explica Raúl.