Censuran a Trump por criticar a presentadora de TV

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump arremetió el jueves en Twitter contra la inteligencia, aspecto y temperamento de una presentadora de la televisión, lo que suscitó indignación en miembros de ambos partidos y exhortos de sus correligionarios republicanos de que se detenga.

Los tuits dirigidos contra Mika Brzezinski, de MSNBC, reavivaron las preocupaciones sobre su opinión acerca de las mujeres en una ciudad donde escasea la cortesía y mientras encara dificultades para que apoyen sus propuestas sobre la atención médica, la inmigración y otros temas controvertidos.

“Supe que @Morning Joe habla mal de mí (no lo veo más)”, tuiteó Trump el jueves a sus casi 33 millones de seguidores.

“Entonces por qué la loca poco inteligente de Mika, junto con el psicótico Joe, vino... a Mar-a-Lago 3 noches seguidas en Año Nuevo e insistió en estar conmigo. Ella sangraba de un estiramiento facial. ¡Dije que no!”.

Los tuits de Trump unificaron a demócratas y republicanos para las que quizá sean las protestas más estridentes desde que llegó a la presidencia.

“Obviamente no me parece un comentario apropiado”, declaró el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Paul Ryan. La líder de la bancada demócrata en la cámara baja, Nancy Pelosi, describió los tuits de Trump como “flagrantemente sexistas”. El presidente “falta el respeto a las mujeres... es una tristeza”.

El senador republicano James Lankford, de Oklahoma, incluso vinculó las declaraciones del mandatario con el ataque a tiros del 14 de junio contra el líder de la mayoría republicana en el Senado, Steve Scalise, y tres personas más.

El presidente Donald Trump insultó en una serie de tuits a Brzezinski y Joe Scarborough, quienes lo han criticado en su programa “Morning Joe” de la cadena MSNBC. (AP Foto/Evan Vucci)

“Los tuits de hoy del presidente no contribuyen a nuestro discurso político ni nacional, y tampoco son un ejemplo positivo de nuestro diálogo nacional”, declaró Lankford, quien subrayó que había presidido apenas una audiencia sobre el atentado a tiros.

Brzezinski respondió a Trump en Twitter con una foto de una caja del cereal Cheerios con la frase “hecho para manitas”. Las personas que buscan molestar al presidente aseguran desde hace tiempo que las manos del mandatario están muy chicas en proporción a su tamaño.

Los aliados de Trump consideraron positivo el arranque del mandatario, como un ejemplo de alguien que no se deja acosar.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que el presidente “responde para rechazar a quienes lo atacan a diario. ¿Por qué nadie se indigna por eso?”.

“El pueblo estadounidense eligió a un guerrero; no eligieron a alguien que se quede sentado sin hacer nada”, agregó.

La primera dama Melania Trump, quien dijo que lucharía contra el ciberacoso mientras su esposo sea presidente, aprobó los tuits del gobernante.

“Como la primera dama lo ha manifestado públicamente antes, cuando su esposo sea agredido, él responderá 10 veces más fuerte”, dijo en un comunicado Stephanie Grisham, directora de comunicación de la primera dama.

Algunas de las mujeres más conocidas del gobierno de Trump _la hija y colaboradora presidencial Ivanka Trump, la asesora Kellyanne Conway y la asesora adjunta de Seguridad Nacional, Dina Powell_ no atendieron las solicitudes de The Associated Press para que hicieran declaraciones.