Cervecería de Seattle defiende su mensaje llamando "bastardos" a los policías

Seattle, Estados Unidos.- Una compañía de cerveza de Seattle está generando controversia con un mensaje contra la policía sobre las latas.

Michael Dempster, propietario de Mirage Beer, que se anuncia a sí misma como una cervecería Puget Sound "centrada en una granja", lanzó una IPA lupulada en junio llamada "Choosey Lover" que tenía un sello en la parte inferior de las latas que decía:

"ACAB significa todos los policías". ”, Informa KIRO. El acrónimo, que significa "Todos los policías son bastardos", es el favorito de algunos manifestantes de Antifa y Black Lives Matters y ha aparecido recientemente en manifestaciones contra la brutalidad policial en todo el país, desde el Bajo Manhattan hasta Portland, Oregon.

El acrónimo ACAB en las latas.

Dempster defendió su postura anti-policía después de recibir un revés en las redes sociales, incluso por algunos que dijeron que nunca volverían a comprar sus ofertas.

Usé las marcas porque me opongo al racismo institucional, del cual la policía moderna es un brazo militarizado, envió Dempster a la estación.

Cualquiera que no esté de acuerdo con el mensaje sellado debe saber que Dempster no lo creó pensando en ellos, dijo. "Si eso significa que alguien ya no comprará mi cerveza, bien", escribió Dempster.

A pesar de los gestos de disculpa, la policía de Estados Unidos es mal vista en general. AFP

La cerveza no fue creada para ellos. Hago mi cerveza para gente que es activamente anti-racista, anti-Trump, anti-fascista y pro-igualdad.

El gerente de Chuck’s Hop Shop en Seattle, mientras tanto, reconoció que el acrónimo ACAB llamó la atención de los compradores de cerveza allí. "Fue una cosa", dijo Dylan Ziegler a la estación. "La gente hablaba de eso".

Pero el mensaje anti-policía no pareció afectar las ventas de la cerveza en la tienda de Ziegler, dijo.

"No creo que haya perjudicado sus ventas en absoluto", dijo Ziegler a KIRO. "Creo que su mensaje es correcto, y estoy orgulloso de él por tomar una posición, honestamente".

