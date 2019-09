Chef de EU intenta hacer pozole y la critican sin piedad (VIDEO)

Estados Unidos.- ¿A quién no le gusta el pozole?, sin duda a todos los mexicanos podría gustarle comer un delicioso plato de pozole.

Esto ya que esta comida (pozole) es una de las más típicas de México, incluso en las recientes fiestas patrias comer pozole es sin duda el plato principal en dicha festividad.

Sin embargo hacer pozole no todos, o al menos así fue como lo señalaron usuarios de las redes sociales que criticaron sin piedad a una chef de origen estadounidense ya que según ella hizo un pozole mexicano.

El video original fue colgado en la página oficial de la chef Ina Garten y tiene una duración de 1 minuto con 20 segundos, sin embargo ese tiempo bastó para que la "destrozaran" en las redes sociales.

En el video se puede ver como la famosa chef incluye ingredientes que en realidad ningún mexicano agregaría en la preparación de su pozole.

Además una vez que terminó el platillo se puede escuchar a la mujer que está feliz, seguramente por el resultado que tuvo.

Entre los ingredientes que Ina Garten uso están:

Lomo de cerdo

Caldo de pollo

Pimientos amarillos

Ajo

Orégano

Cebolla

Maíz enlatado

Totopos

Chile poblano y en polvo

Salsa verde

Frijoles

Crema

Aguacate

Tras la publicación usuarios de las redes sociales le declararon distinto comentarios entre ellos estuvo “Chorrillo seguro”, “Is not pozole, is a cochinada”, “Mexican moms be like: Que queso ni que la chin...” y “No me sorprende, a sus asquerosas tostadas con verdura de taco bell le llaman tacos”.