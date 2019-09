Chef ofrece comida gratis a personas que evacuan por Dorian

Nueva Orleans.- Un chef de Nueva Orleans dice que quiere hacer que la evacuación sea menos estresante, incluso si es solo dando una comida a la vez. Pete Vasquez dijo que ofrecerá comida gratis a cualquier persona que evacue de Florida a Nueva Orleans.

Si bien aún no está claro qué camino tomará el huracán Dorian, Vásquez quería asegurarse de que las personas que tienen que evacuar reciban una mano amiga.

Solo creo que si la gente necesita ayuda, tú la ayudas. Es una evacuación y, aunque probablemente tenga dinero para pagar, solo una comida gratis hace que la gente se sienta un poco aliviada, dijo a Fox News.

El propietario del restaurante en Nueva Orleans, Vásquez, dijo que creía en hacer lo correcto. "Defiendo ciertas cosas y nunca vacilo en lo que es moralmente correcto", continuó el chef.

Mi moralidad no está dirigida por un dólar. ¡Prácticamente nada de mí es! Alimento a las personas sin hogar regularmente de mi propio bolsillo (y algunos clientes generosos).

Vásquez dijo que cerró la tienda antes de ir a ayudar donde se necesita, como cuando Texas necesitó ayuda después del daño causado por el huracán Harvey.

Estas cosas me resultan muy caras, ya que cuando cierro, cierro. No hay ingresos, pero para mí no importa. Hay "lo correcto" y hay excusas, explicó.

El huracán Dorian se convirtió en una tormenta de categoría 5 antes de tocar tierra en el norte de Bahamas el domingo. Los meteorólogos han advertido que su camino aún podría cambiar y los estados a lo largo de la costa este del sur de los Estados Unidos se han estado preparando para un posible impacto.

Vásquez tuvo algunas palabras de cierre reflexivas. "Cómo me afectan estas cosas no importa", dijo. “Es lo que hacemos por los demás lo que define nuestro carácter. Podríamos alimentar, vestir y alojar a todos por lo que tiramos, pero no lo hacemos ”.