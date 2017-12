Chicos lanzan bolsa con arena y matan a un joven

Estados Unidos.- Lo que parecía ser un juego o una broma terminó en con un final fatal en Ohio. Cuatro adolescentes están acusados por el homicidio de un hombre, quien perdiera la vida tras recibir un golpe con una bolsa que los chicos arrojaron.

El incidente ocurrió cuando los jóvenes de entre 13 y 14 años aventaron desde un puente una bolsa con arena que cayó sobre el copiloto de un vehículo que circulaba por el lugar.

Los hechos sucedieron en la Interestatal 75 el pasado 19 de diciembre.

Según las autoridades, Marquise Byrd recibió el impacto y fue trasladado a un nosocomio en el que perdió la vida al día siguiente del incidente. La autopsia señaló como causa de muerte el golpe recibido en la cabeza y cuello del joven.

Byrd tenía 22 años de edad y era padre de una bebé de un año.

The Toledo Blade dio a conocer que tras el golpe el conductor del automóvil llamó desesperado a emergencias.

"Estaba manejando mi auto y pasé por debajo de la carretera. No sé qué pasó. Mi amigo... no sé qué pasó. Mi amigo no se mueve. Estaba manejando bajo el puente y algo golpeó mi auto. No se mueve".