China.-Es posible que Estados Unidos y China hayan convocado una tregua sobre tarifas, pero las tensiones se mantuvieron altas durante una reunión diplomática en Suiza esta semana.

Zhang Xiangchen, embajador de China ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), usó este lunes una cita de un personaje del 'Hombre Araña' —unos de los más famosos cómics del cocreador del universo Marvel, Stan Lee— para criticar la conducta de Estados Unidos en las negociaciones sobre un acuerdo comercial entre ambos países.

Foto: AFP

El diplomático admitió que la historia sobre Peter Parker es su obra favorita de las creadas por el legendario editor, y durante su discurso citó una frase icónica del tío Ben, que este pronunció poco antes de su muerte: "Un gran poder conlleva una gran responsabilidad". Dichas palabras, que inspiraron a joven Parker a servir a la sociedad y convertirse en un superhéroe, reflejan la principal moraleja de la serie sobre el Hombre Araña.

Aún así, el tono de la reunión de dos días de esta semana fue inusualmente agudo. Los países se mostraron en desacuerdo con una serie de acciones estadounidenses, según el funcionario de Ginebra.

Los aranceles sobre el acero y el aluminio extranjeros encabezaron la agenda, especialmente porque se impusieron supuestamente para salvaguardar la seguridad nacional.

Foto: AFP

Pero los miembros también se quejaron del aumento del déficit de EE. UU., Las disposiciones internacionales en la nueva ley tributaria y el uso ampliado de las revisiones de seguridad nacional para imponer derechos. "Un perro superior debe actuar como un perro superior", dijo Zhang.

"No solo no puede ver un espectro estrecho de su propio interés, y ciertamente no debe hacer lo que quiera con el sacrificio de los demás". El embajador de Estados Unidos, Dennis Shea, defendió vigorosamente a la administración y echó la culpa a China.