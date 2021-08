Choque de dos trenes en Boston deja al menos 25 heridos

Boston.- Un accidente de dos vagones de la Línea Verde de la Autoridad de Transporte de la Bahía de Massachusetts que chocaron entre sí dejó al menos 25 personas heridas en Boston, informaron las autoridades locales.

Veinticinco personas se enfrentan a lesiones que no ponen en peligro su vida, dijo Boston EMS, después de que dos carritos MBTA se estrellaran a lo largo de Commonwealth Avenue cerca de Agganis Arena, entre Babcock Street y Harry Agganis Way, informó The sun.

Según testigos del accidente, relataron que vieron como los carros se detuvieron en un semáforo cuando uno de los carros se movió repentinamente hacia adelante.

Se sintió como el peor paseo en un parque de diversiones que puedas imaginar, simplemente empujándote hacia adelante, comentó el testigo

Por su parte, el gerente general de MBTA, Steve Poftak, dijo que la agencia está investigando cómo ocurrió el accidente.

"Esto no debería suceder y averiguaremos por qué sucedió y nos aseguraremos de que no vuelva a suceder, dijo Poftak.

Las imágenes de la escena muestran el carro 3705B de la Línea Verde con daños en un extremo del carro, mostrando una parte del carro doblada con un parabrisas delantero roto.

