Científico afirma que la muerte no existe y asegura tener pruebas

Estados Unidos.- El científico estadounidense, Robert Lanza, tiene una teoría basada en la física cuántica llamada Biocentrismo, con ella afirma que la muerte no existe, que no se trata de un evento terminal, es decir, que no es el final de la vida.

Robert Lanza dice tener pruebas definitivas en las que se asegura que existe vida después de la muerte, y que el final de la existencia está demasiado lejos de extinguirse. El científico señala que en realidad después de fallecer, solo se cambia la forma en la que se percibe la vida, y que el universo existe debido a la conciencia de los propios individuos sobre sí mismos, y que los conceptos como el espacio y tiempo, son tan solo instrumentos creados por la mente.

La teoría realizada por Robert Lanza, tiene relación con la de los universos paralelos, pues ahí se asegura que existe un número infinito de mundos, por tal motivo seguiríamos existiendo en algún sitio de nuestra mente.

“La vida es una aventura que logra trascender nuestra forma lineal ordinaria de pensar, cuando fallecemos, no lo hacemos según una matriz aleatoria, sino según la matriz ineludible de la vida. La muerte en realidad no existe en un mundo sin espacio ni tiempo. La inmortalidad no significa que la existencia sea perpetua en el sistema temporal, sino que se encuentra completamente fuera del tiempo”, comentó el científico Robert Lanza.

Pese a que la teoría del profesor suena lógica, hasta el momento no ha logrado tener un sustento científico comprobado.

