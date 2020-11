Científicos crean inteligencia artificial que detecta Covid-19 por los sonidos

Estados Unidos.- Científicos de Estados Unidos desarrollaron un nuevo sistema de inteligencia artificial que dicen que puede detectar alguien tiene COVID-19 solo por el sonido de la tos.

Los investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts dijeron que el algoritmo es capaz de detectar el virus porque la enfermedad causa un deterioro muscular que puede alterar la forma en que las personas hablan o tosen, incluso si son asintomáticas, informó el Telegraph.

Los investigadores escribieron en un artículo publicado en el IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology que probaron la nueva tecnología en 4.000 grabaciones de personas que se obligaban a toser.

Los investigadores encontraron que el sistema de IA pudo identificar positivamente a alguien que había dado positivo por el virus el 98,5 por ciento de las veces.

Las pruebas para detectar Covid-19 a gran escala solo son indicativas de algunos síntomas, y las pruebas específicas son más costosas. AFP

La cifra se elevó al 100 por ciento entre las personas que se había confirmado que tenían el virus pero informaron que no tenían síntomas, dijeron los investigadores.

"Creemos que esto muestra que la forma en que se produce el sonido cambia cuando se tiene Covid, incluso si no se tiene síntomas", dijo a MIT News el coautor Brian Subirana, científico investigador del Laboratorio de identificación automática de la universidad.

El equipo está trabajando en el desarrollo de una aplicación y una vez completada, intentará buscar la aprobación de la FDA para ponerla a disposición del público.

Se espera que distintas tecnologías sean desarrolladas para dar mejores índices a la hora de detectar el Covid-19. AFP