Científicos descubren 50 nuevos exoplanetas mediante inteligencia artificial

Reino Unido.-Un grupo de científicos de la Universidad de Warwick en Reino Unido lograron descubrir 50 nuevos exoplanetas con el uso de un algoritmo de inteligencia artificial y datos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

De acuerdo con la investigación publicada en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society', es la primera vez que, astrónomos utilizan el aprendizaje automático para analizar muestras de planetas potenciales, dado que anteriormente ya se utilizaban algoritmos para la validación de un planeta potencial.

"Más del 30% de los ∼4000 exoplanetas conocidos hasta la fecha se han descubierto mediante la 'validación', donde se calcula la probabilidad estadística de un tránsito que surja de un escenario no planetario falso positivo (FP). Para la gran mayoría de estos planetas validados, los cálculos se realizaron utilizando el algoritmo vespa (Morton et al. 2016). Independientemente de las fortalezas y debilidades de vespa, es muy deseable que el catálogo de planetas conocidos no dependa de un solo método" explica el comunicado.