Científicos logran cultivar tejido cerebral con chip impreso en 3D

Un equipo de científicos de Estados Unidos y la India logró cultivar y desarrollar pequeñas cantidades de tejido cerebral organoide mediante un chip impreso en 3D, un nuevo método que ofrece importantes ventajas sobre el tradicional.

El estudio fue publicado este martes en la revista especializada Biomicrofluidics, y en él participaron investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, en inglés) y del Instituto Indio de Tecnología de Madrás.

Para llevar a cabo la investigación, los científicos utilizaron la impresión en tres dimensiones con el fin de crear una plataforma adaptable y reutilizable.

Se trata de una estructura que cuenta con huecos, en los cuales el microtejido cerebral llamado organoide puede crecer. También está dotada de canales de microfluidos que sirven para aportar los nutrientes y el calor que el tejido necesita para su desarrollo.

Para la impresión del chip en 3D, los especialistas emplearon un tipo de resina biocompatible, que suele ser usada en cirugías dentales y que esterilizaron y trataron con luz ultravioleta. Después colocaron células vivas en los huecos de la pequeña plataforma, que luego sellaron con un panel de cristal.

El método que hasta ahora se usaba para observar el crecimiento de los organoides era mediante placas de cultivos con muchos huecos, las cuales se colocaban sobre un fondo de vidrio bajo el microscopio.

No obstante, dichas placas de cultivo son muy costosas y no tienen compatibilidad con todos los microscopios, además de que no permiten que los nutrientes circulen hacia el tejido.

Ikram Khan, uno de los autores del estudio, destacó que una de las grandes virtudes de la impresión en 3D es su bajo costo, y añadió que este nuevo método ofrece otras ventajas, como la fácil limpieza del chip con agua destilada y la posibilidad de reutilizarlo.

Los científicos llevaron a cabo su experimento con organoides derivados de células humanas, cuyo crecimiento observaron a través de un microscopio a lo largo de 7 días, siguiendo a detalle su desarrollo.

Al cabo de la semana, el microtejido creó una cavidad rodeada de una estructura con la capacidad de auto-organizarse de forma similar a como lo hace la neocorteza en desarrollo del cerebro, lo que significa que el experimento resultó todo un éxito.

