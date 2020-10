Científicos promocionan vacuna Sputnik V después de que Trump confirmara su Covid-19

Rusia.- Los científicos detrás de la vacuna contra el coronavirus de Rusia aprovecharon la oportunidad para promocionar su nueva vacuna después del diagnóstico del presidente Trump con la enfermedad, según un informe.

Ahora sería un buen momento para que Estados Unidos considerara seriamente la vacuna rusa para defenderse del COVID-19, dijo a CNN Vladimir Gushchin, jefe del laboratorio donde se desarrolló la vacuna Sputnik-V.

"Trump no estaría en esta situación si hubiera sido vacunado con Sputnik-V", afirmó. Alexander Gintsburg, director del Instituto Gamaleya con sede en Moscú, dijo al medio estatal de noticias RIA-Novosti que Rusia estaba lista para ayudar a Estados Unidos si se le solicitaba.

"Creo que si se dirigen oficialmente a las autoridades rusas, podremos ayudarlos", dijo Gintsburg a RIA, según CNN.

Rusia aún debe de lidiar con su alto número de infectados de coronavirus. AFP

Aunque espera que Estados Unidos pueda cuidar de Trump, el principal virólogo del país dijo que habría sido bueno haber vacunado al presidente con la vacuna rusa.

Los críticos han expresado su preocupación por la seguridad y eficacia del Sputnik-V, que Moscú aceleró antes de los ensayos en humanos de fase 3.

Rusia autorizó la inoculación de dos inyecciones para uso doméstico en agosto, el primer país en hacerlo y antes de que se publicaran datos.

La vacuna de Sputnik V se posiciona como una de las que podrían distribuirse primero. AFP

Some Western experts had warned against the use of Sputnik-V — an homage to the Soviet Union’s first orbital satellite in 1957 — until all internationally accepted testing and regulatory steps have been completed.

Mientras tanto, Gintsburg insistió en que Moscú avanzó con el desarrollo de la vacuna para dar esperanza a la gente y no debido a la presión política, y agregó que los resultados prometedores llevaron a su aprobación incluso antes de las pruebas en humanos generalizadas.

"Le dio a la gente la opción de protegerse o jugar a la ruleta con un patógeno: ¿te infectarás o no, morirás o no?" Gintsburg le dijo a CNN.