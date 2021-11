Científicos renuncian a medalla de Gobierno brasileño por rechazo a Bolsonaro

Un grupo de científicos brasileños galardonados con una de las principales medallas del Gobierno renunció al homenaje en protesta contra la decisión del presidente Jair Bolsonaro de negarle la condecoración a colegas que discrepan del negacionismo del mandatario frente a la pandemia de la covid.



La renuncia colectiva al Orden Nacional del Mérito Científico fue manifestada en una carta pública divulgada este sábado por 21 investigadores de diferentes universidades y centros científicos luego de que el líder ultraderechista excluyera a dos de los homenajeados de la lista de los que recibirían esa medalla este año.



Marcus Vinícius Guimaraes Lacerda, científico del centro de investigaciones médicas Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), y Adele Schwartz Benzaken, directora de la Fiocruz para la Amazonía, habían sido incluidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en la lista de los que recibiría el Orden Nacional del Mérito Científico.

Leer mas: Píldoras contra Covid-19: Presentan resultados prometedores contra la enfermedad



Pero Bolsonaro, líder de la negacionista ultraderecha brasileña y que desde el comienzo de la pandemia ha minimizado su gravedad, los excluyó de la lista mediante un decreto publicado el viernes en una edición extraordinaria del Diario Oficial.



La represalia obedeció a que ambos participaron en estudios que demostraron la ineficacia para tratar la covid de la cloroquina, un antipalúdico cuyo uso contra la enfermedad fue defendido a capa y espada por el Gobierno de Bolsonaro pese a que no había comprobación científica de sus beneficios y a sus graves efectos colaterales.



Desde el comienzo de la pandemia, Bolsonaro ha minimizado la gravedad de la covid, a la que llegó a tratar de "gripecita"; puesto en duda la eficacia de las vacunas contra el coronavirus; defendido el uso de medicinas sin eficacia comprobada y rechazado las medidas de distanciamiento social para prevenir el contagio.



La actitud del presidente frente a quienes discrepan de su negacionismo llevó a los demás homenajeados a salir en defensa de sus dos colegas y a renunciar al galardón otorgado por Bolsonaro.



"En nuestra condición de científicos no estamos de acuerdo por la forma con la cual el negacionismo en general, las persecuciones a colegas científicos y los recientes recortes al presupuesto para ciencia y tecnología han sido usados como herramientas para hacer retroceder los importantes progresos alcanzados por la comunidad científica brasileña en las últimas décadas", afirmaron.



Los suscriptores de la carta dirigida al Ministerio de Ciencia y Tecnología manifestaron su "indignación, protesta y repudio a la exclusión arbitraria" de dos colegas de la lista de homenajeados.



"Consideramos gratificante nuestra presencia en la lista y quedamos muy honrados con la posibilidad de recibir uno de los mayores reconocimientos que un científico puede recibir en el país, pero el homenaje ofrecido por un Gobierno que no sólo ignora la ciencia como boicotea activamente las recomendaciones de los especialistas no es compatible con nuestras carreras", agregan.



De acuerdo con una reciente investigación del Congreso, las omisiones del Gobierno frente a la pandemia contribuyeron para que Brasil se convirtiera en el segundo país con más muertes en el mundo por covid después de Estados Unidos, con 609.060 víctimas, y en el tercero con más casos tras EE.UU. e India, con 21,8 millones de contagios.



La comisión parlamentaria investigadora aprobó un informe en que acusó a Bolsonaro de nueve delitos, entre los cuales crímenes contra la humanidad, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica, incitación al delito, uso irregular de dinero público, prevaricación y epidemia con resultado de muerte.

Leer más: Advierte NASA posible impacto de asteroide del tamaño de la torre Eiffel