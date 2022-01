Cientos de conductores pasan una helada noche al quedarse varados en una carretera nevada en Virginia. Fotos

Virginia.- Cientos de automovilistas esperaban desesperadamente ayuda el martes después de estar varados toda la noche en temperaturas heladas a lo largo de un tramo de 50 millas al sur de la capital del país que se volvió intransitable cuando los tractocamiones se hundieron en una tormenta invernal. dijo la policía estatal.

Los camiones inutilizados desencadenaron una reacción en cadena el lunes cuando otros vehículos perdieron el control y bloquearon carriles en ambas direcciones de la Interestatal 95, la principal carretera norte-sur a lo largo de la costa este. A medida que pasaban las horas y caía la noche, los automovilistas publicaban mensajes en las redes sociales sobre la falta de combustible, comida y agua.

Meera Rao y su esposo, Raghavendra, conducían a casa después de visitar a su hija en Carolina del Norte cuando se atascaron el lunes por la noche. Solo estaban a 30 metros de una salida, pero no pudieron moverse durante aproximadamente 16 horas.

Leer más: Récord mundial. Se registra más de un millón de casos de Covid-19 en un día en Estados Unidos

“No vino ni un policía (oficial) en las 16 horas que estuvimos atrapadas”, dijo. "Nadie vino. Fue impactante. Al estar en el país más avanzado del mundo, ¿nadie sabía cómo despejar siquiera un carril para que todos saliéramos de ese lío? "

Cerca del amanecer, los equipos de carreteras comenzaron a ayudar a los conductores a bajar "en cualquier cruce disponible para recogerlos", tuiteó el Departamento de Transporte de Virginia.

A las 9 am, un solo carril de tráfico avanzaba sigilosamente entre muchos camiones y automóviles parados en una dirección, mientras se podía ver a la gente caminando por los carriles de tráfico todavía cubiertos de hielo y nieve.

Las cuadrillas estaban trabajando para retirar los camiones detenidos, quitar la nieve, descongelar el pavimento y guiar a los automovilistas varados a las salidas más cercanas, dijeron los funcionarios de transporte.

El gobernador Ralph Northam dijo que su equipo respondió durante la noche, enviando mensajes de emergencia para conectar a los conductores varados con ayuda y trabajando con los funcionarios locales para establecer refugios de calentamiento según sea necesario. No pudo decir cuándo se resolvería la situación.

"En este momento, las cosas no se están moviendo, como saben, y como pueden ver en las cámaras", dijo Northam a la estación de radio WTOP el martes por la mañana.

El gobernador dijo que no tenía conocimiento de ninguna lesión grave como resultado del desastre.

Las personas que se quedaron varadas durante la noche y sus familias atacaron a Northam en Twitter, preguntando por qué no se desplegó la Guardia Nacional para rescatar a los automovilistas varados u ofrecerles comida u otra asistencia.

El gobernador dijo que la Guardia Nacional estaba "disponible" pero que aún no había pedido ayuda a los miembros de la Guardia.

Rao dijo que detuvieron el motor de su automóvil al menos 30 veces para ahorrar gasolina y calentaron lo suficiente para calentarse. Tenían papas fritas, nueces y manzanas para comer, pero Rao no quería beber agua embotellada porque tenía un esguince de tobillo y no creía que pudiera llegar a un baño improvisado.

Finalmente, a media mañana del martes, apareció un conductor de grúa y quitó la nieve, lo que permitió que los Raos y un par de otros autos retrocedieran y tomaran la salida.

“Era un mensajero de Dios”, dijo Rao. "Literalmente estaba llorando".

De siete a 11 pulgadas de nieve cayeron en el área durante la tormenta de nieve del lunes , según el Servicio Meteorológico Nacional, y la policía estatal advirtió a las personas que eviten conducir a menos que sea absolutamente necesario, especialmente cuando las temperaturas nocturnas son más frías.

Para agravar los desafíos, las cámaras de tráfico se desconectaron debido a que gran parte del centro de Virginia perdió energía en la tormenta, dijo el departamento de transporte.

El senador Tim Kaine, que vive en Richmond, dijo que estaba atrapado en su automóvil 21 horas después de comenzar su viaje de dos horas al Capitolio a la 1 pm del lunes.

"Esta ha sido una experiencia miserable", dijo Kaine a WTOP. El tráfico estaba tan denso que los vehículos de emergencia lucharon para retirar los automóviles y camiones averiados, dijo.

Kaine describió la camaradería entre los que quedaron varados, incluida una familia de Connecticut que regresaba de unas vacaciones en Florida y que caminaba de un lado a otro de las filas de autos estacionados compartiendo una bolsa de naranjas.

Aún así, pasar las horas de la noche a la mañana en un clima gélido fue "estresante", dijo.

Twitter del senador senador Tim Kaine. Foto: Captura

Darryl Walter, de 57 años, de Bethesda, Maryland, estuvo atascado durante 10 horas mientras conducía a casa después de unas vacaciones en la playa de Florida con su esposa, su hijo de 26 años y su perro, Brisket. Durante aproximadamente cinco de esas horas, apagaron su automóvil hasta que el tráfico en dirección norte comenzó a subir de nuevo.

Tenían unas cuantas botellas de agua, unas bolsas de patatas fritas, una manta para abrigarse y Trivial Pursuit para pasar el tiempo. Walter dijo que la peor parte de la terrible experiencia fue no saber cuánto duraría.

“No vimos arados por ahí”, dijo. "La remoción de nieve siempre ha sido una broma en esta área".

Aún así, Walter se siente afortunado de haber podido llegar a casa tan pronto como lo hicieron sabiendo que muchos otros permanecieron varados por mucho más tiempo. Pasaron junto a una larga fila de coches que iban hacia el sur y que no podían pasar por delante de camiones apuñalados. “Debían ser 15 millas de respaldo”, dijo Walter.

También quedó varado el corresponsal de NBC News, Josh Lederman, quien habló en el programa "Today" de NBC el martes a través de un video desde su automóvil, con un perro en el asiento trasero. Dijo que había estado atascado a unas 30 millas (48 kilómetros) al sur de Washington desde las 8 pm del lunes.

“Empezamos a ver a muchos conductores apagar sus autos para ahorrar gasolina, personas que se quedaban sin comida y agua, niños y mascotas escondidos durante tantas horas, personas que dejaban salir a sus mascotas del auto para tratar de caminar con ellas en el calle ”, dijo Lederman, ex reportero de la Casa Blanca para The Associated Press.

No había señales de ningún vehículo de emergencia, dijo.

Leer mas: Aeropuertos de Estados Unidos acaparan ya dos tercios de las cancelaciones de vuelos

"Realmente empiezas a pensar que si hubo una emergencia médica, alguien que se quedó sin gas y sin calefacción, sabes que hace 26 grados y no hay forma de que nadie pueda llegar a ti en esta situación".