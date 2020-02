Cientos de magos por un día para celebrar la saga "Harry Potter" en Argentina

Buenos Aires.- Cientos de fanáticos dejaron su vida "muggle" a un lado este jueves para acudir a la "Harry Potter Book Night" en Buenos Aires, una celebración en la que los seguidores de la franquicia del pequeño mago de gafas redondas recrearon sus aventuras y se impregnaron de la magia que rodea a este universo literario.

El eje de esta quinta edición fue el "Torneo de los Tres Magos", la competición que tiene lugar en el cuarto libro de la saga, "Harry Potter y el Cáliz de Fuego", y que se recreó en los Jardines de la Residencia de la Embajada Británica en Argentina.

Por ello, se realizó una representación del baile de gala entre los estudiantes de las tres escuelas participantes en el torneo: Beauxbatons, Durmstrang y Hogwarts, además del resto de actividades que tienen lugar todos los años.

Entre ellas, destaca el concurso de disfraces para niños y adultos, la lectura de un capítulo de la saga y una competición de preguntas sobre "El Cáliz de Fuego".

Durante la jornada se dejaron ver jóvenes fanáticos de la saga, pero sobre todo muchas familias, que aguantaron estoicamente largas colas para sacarse fotos con el Sombrero Seleccionador, probar los juegos de realidad virtual o incluso participar en un partido de "quidditch", el famoso deporte con escobas voladoras que practicaba Harry.

Aguantaron largas colas para sacarse fotos con el Sombrero Seleccionador. / EFE.

Para Verónica Ovelar, que no quiso perderse la cita y acudió con su hija, su hermana y una amiga, una de las claves de la saga fantástica es que "cruza generaciones".

"Tengo 40 años. Leí los primeros (libros) cuando era más chica y fue como un acompañamiento y un símil conforme vas creciendo. Una se siente representada y estuvo bastante bueno", expresó a Efe.

Fotografía: EFE.

Asimismo, Ovelar destacó la satisfacción de ver a tantos seguidores de la saga reunidos.

"En el mundo estamos como dispersos, y de repente un pin o algo pequeñito que tenga la otra persona es una mirada cruzada", relató la argentina, que lució la vestimenta completa de los estudiantes de Hogwarts.

Jovenes este jueves en "Harry Potter Book Night". / EFE.

Por su parte, Tomás Mántaras declaró su simpatía por franquicia de J.K. Rowling, así como su sorpresa por ver el nivel de entusiasmo de muchos de los asistentes.

Jovenes luciendo la vestimenta completa de los estudiantes de Hogwarts. / EFE.

"Me parece una cosa re loca, más con el calor que está haciendo (máxima de 36 grados en la capital argentina), que la gente se quiera disfrazar, y me parece divertido también. No lo haría nunca, pero me parece divertido", afirmó.

La "Harry Potter Book Night" es una iniciativa creada hace seis años por la editorial Bloomsbury, la primera en publicar la famosa obra de J.K. Rowling, y se replica el primer jueves de febrero con eventos en todo el mundo.