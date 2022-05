Cierran carretera de Bransholme por paquete sospechoso, vecinos creen que es una bomba casera

Inglaterra.- Una carretera en Bransholme, Hull, está completamente cerrada mientras la policía investiga el paquete sospechoso. Todavía no han revelado su identidad, pero los residentes han afirmado que es una bomba adherida a un bidón.

Un residente le dijo a Hull Live: "Es un bidón, nos dijeron que tenía un cable y tal vez un dispositivo conectado. Luego fuimos evacuados".

La policía de Humberside ha pedido a las personas que eviten el área mientras los oficiales continúan recopilando información.

Un portavoz de la fuerza dijo: "Los oficiales emitieron un cordón de seguridad de 100 metros en Welshpool Close, Bransholme, luego del descubrimiento de un paquete sospechoso hoy (sábado 14 de mayo).

"El cordón ahora se ha extendido a 400 metros mientras se espera que EOD llegue a la escena para examinar el objeto", afirmaron las autoridades.

"Se están llevando a cabo evacuaciones y se informa a los residentes sobre los procedimientos a seguir. Evite el área hasta que podamos informar lo contrario".

James Handley, que ha sido evacuado, cree que su vecino ha sido "atacado".

Agregó: "Quienquiera que lo haya hecho, ya sea una broma enferma o no, es horrible para todos.

Te recomendamos leer: