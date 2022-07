Cierran playa en Iowa tras detectar caso raro de 'ameba devoradora de cerebros' en un paciente en Missouri

Missouri.- Con vigencia inmediata, la playa en Lake of Three Fires en el condado de Taylor se cerrará temporalmente para nadar. El cierre es una respuesta de precaución a una infección confirmada de Naegleria fowleri en un residente de Missouri con exposición potencial reciente mientras nadaba en la playa en el Parque Estatal Lake of Three Fires.

Las pruebas para confirmar la presencia de Naegleria fowleri en Lake of Three Fires se están realizando en conjunto con los CDC y podrían demorar varios días en completarse. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Iowa está trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Recursos Naturales para compartir información sobre esta rara infección y proporcionará actualizaciones adicionales a medida que los resultados de las pruebas estén disponibles.

Naegleria fowleri es una ameba unicelular microscópica de vida libre que puede causar una rara infección del cerebro potencialmente mortal llamada meningoencefalitis amebiana primaria (MAP). La ameba se encuentra comúnmente en agua dulce tibia, como lagos, ríos y estanques; sin embargo, PAM es extremadamente raro.

Desde 1962, solo se han identificado 154 casos conocidos en los Estados Unidos. Actualmente no se están investigando casos sospechosos adicionales de PAM en Missouri o Iowa.

Si bien Naegleria fowleri puede estar presente en cualquier cuerpo de agua dulce tibia en los Estados Unidos, las infecciones como resultado siguen siendo raras. La infección por Naegleria fowleri puede ocurrir si el agua que contiene la ameba ingresa al cuerpo a través de la nariz.

La ameba Naegleria fowleri luego sube por la nariz hasta el cerebro, donde destruye el tejido cerebral. Esta infección no se puede transmitir de una persona a otra, y no se puede contraer al tragar agua contaminada.

Las personas pueden tomar medidas para reducir el riesgo de infección limitando la cantidad de agua que entra por la nariz. Estas acciones podrían incluir:

Mantenga la nariz cerrada, use pinzas nasales o mantenga la cabeza fuera del agua cuando participe en actividades relacionadas con el agua en cuerpos de agua dulce tibia.

Evite las actividades relacionadas con el agua en agua dulce tibia durante los períodos de alta temperatura del agua.

Evite excavar o remover el sedimento mientras participa en actividades relacionadas con el agua en áreas de agua dulce cálida y poco profunda. (Estas recomendaciones son las mejores prácticas, pero no se basan en pruebas científicas, ya que el bajo número de infecciones dificulta la demostración de la eficacia).

Si bien esta infección es extremadamente rara en los Estados Unidos, las personas que experimentan los siguientes síntomas después de nadar en cualquier cuerpo de agua tibia deben comunicarse con su proveedor de atención médica de inmediato:

Dolor de cabeza intenso.

Fiebre.

Náuseas.

vómitos

Rigidez de nuca.

¿Qué es la "ameba devoradora de cerebros"?

Naegleria fowleri (comúnmente conocida como la "ameba devoradora de cerebros" o "ameba comecerebros"), es una ameba microscópica de vida libre, (organismo vivo unicelular).

Puede causar una rara y devastadora infección del cerebro llamada meningoencefalitis amebiana primaria (MAP). Naegleria fowleri generalmente infecta a las personas cuando el agua contaminada ingresa al cuerpo a través de la nariz.

Una vez que la ameba ingresa a la nariz, viaja al cerebro donde causa PAM, que generalmente es fatal.

La infección generalmente ocurre cuando las personas nadan o bucean en lugares cálidos de agua dulce, como lagos y ríos.

Te recomendamos leer:

En casos muy raros, Naeglerialas infecciones también pueden ocurrir cuando el agua contaminada de otras fuentes (como agua de piscinas con cloro inadecuado o agua del grifo calentada y contaminada) ingresa a la nariz. No puede infectarse por tragar agua contaminada con Naegleria.