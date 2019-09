Cinco muertos en acción antidrogas en complejo de favelas de Río

@PMERJ atualiza saldo da operação no Complexo do Alemão.

Três criminosos foram presos e um #Fuzil, uma pistola, seis granadas, duas prensas e coletes balísticos apreendidos por unidades da CPP.

Confira as imagens e compartilhe!#PMERJ #NaLutaContraoCrime #OperaçãoIntegrada pic.twitter.com/N5uCVv9A5p