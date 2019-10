Cliente deja propina con boleto de lotería por 50,000 dolares

Missouri.- Un camarero en Missouri recibió la propina de su vida, cuando un cliente le dio un boleto de Powerball que terminó ganando $ 50,000 dólares.

Taylor Russey, de 33 años, le dijo a The Post el miércoles que un cliente habitual entregó boletos de Powerball como parte de su propina el 18 de octubre por su buen servicio esa noche en Bleacher’s Bar en O'Fallon.

"Hace esto de vez en cuando, y cuando lo hace, todavía recibe propinas regularmente", dijo Russey sobre el generoso caballero que ha pedido permanecer en el anonimato.

Pixabay

"Es algo lindo que hace por nosotros". Russey escaneó el boleto en la terminal de lotería del bar al día siguiente e inmediatamente supo que algo estaba pasando.

"Me dijo que no podía cobrarlo, que tenía que reclamar el premio en una oficina de lotería porque gané $ 50,000", dijo Russey. "Me quedé allí por un segundo, miré al cocinero y luego miré el boleto antes de comenzar a reír y luego comencé a llorar".

El camarero dijo que no tenía planes importantes para su ganancia inesperada, aparte de obtener el trabajo dental necesario. Ella no tiene la intención de comprar nada extravagante o renunciar a su trabajo de casi tres años, dijo.

"No, no soy ese tipo de persona", dijo Russey antes de su primer turno en el bar desde la gran victoria. “Y esto no me va a sostener por el resto de mi vida. Yo todavía tengo que trabajar."

Pixabay

Los compañeros de trabajo de Russey no están celosos de su premio gordo, que recibió un "tipo de gran éxito" después de los impuestos, dijo.