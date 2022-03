Clientes frustran abuso en pleno supermercado; sujeto tocó y arrancó ropa interior a mujer

Estados Unidos.- Una mujer estuvo a punto de ser víctima de un abuso en pleno supermercado, luego de que un hombre se abalanzó sobre ella y le arrancó la ropa interior, además de tocarla hasta que un grupo de clientes evitó que el sujeto cumpliera su plan sometiéndolo hasta que llegó la policía.

Los hechos ocurrieron en un supermercado de la cadena comercial Walmart, el cual se encuentra ubicado en la zona del noroeste de Miami, Estados Unidos, el pasado domingo 20 de marzo, cuando un hombre identificado como Brendan de 28 años de edad atacó a una mujer en pleno pasillo de la sucursal.

De acuerdo con los informes, una mujer se encontraba realizando sus compras con normalidad cuando el acusado llegó por detrás, entonces le levantó el vestido y arrojó al suelo en donde le arrancó la ropa interior mientras la sostenía de las caderas y tocaba su vagina.

La mujer comenzó a gritar ante el ataque, por lo que un grupo de clientes que escuchó el ruido se acercó de inmediato para ayudarla, uno de ellos logró quitarle al hombre de encima, mientras que los otros lo agarraron y finalmente, sometieron hasta la llegada de los elementos del Departamento de Policía de Miami.

Una vez llegó la policía, realizaron la detención del hombre, para luego ser trasladado hasta la presencia de un juez que impuso una fianza de 50 mil dólares, alrededor de un millón 11 mil pesos, tras ser acusado de agredir sexualmente a una mujer.

Se cree que el hombre acusado de abuso ha tenido otras víctimas adicionales, por lo que las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a comunicarse y realizar una denuncia.

Por su parte, Brendan invocó su derecho a no declarar a las autoridades por lo que, ahora se encuentra en espera de una audiencia, aunque se le ordenó no acercarse a la víctima que no ha sido identificada, y tampoco a la tienda Walmart.

La cadena de supermercados lanzó un comunicado en torno a la situación, donde afirmó que el personal se encuentra perturbado ante los hechos que ocurrieron en sus instalaciones.

“Nosotros estamos muy perturbados de ver algo como esto en nuestra tienda y estamos agradecidos de los que intervinieron para detener el alegado ataque y detener a este hombre hasta que la Policía arribó. Cualquier otra pregunta, debe ser enviada a las autoridades locales”, añadió Walmart.