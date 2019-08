Club de striptease se compromete a enviar bailarinas al Área 51

Nevada.- Según los informes, la principal compañía de entretenimiento para adultos en Nevada asaltará el Área 51 el próximo mes, con strippers.

"Cuando llegue el 20 de septiembre, estaremos allí", dijo a KSNV Ryan Carlson, director de operaciones de Déjà Vu Services. "Sabemos lo que la mayoría de los estadounidenses saben: que los strippers mejoran cualquier evento, y este no será la excepción".

Carlson dijo que Déjà Vu Services está enviando una docena de bailarinas eróticos y el club de striptease móvil de la compañía, el "Strippermobile", a la muy publicitada incursión "Storm Area 51, They Cant Stop All of Us".

El evento, que se creó en Facebook a principios de julio y parece haber sido eliminado desde entonces, atrajo rápidamente a 1 millón de usuarios que declararon que "irían".

Pixabay

Todos nos encontraremos en la atracción turística del Centro de Extranjería del Área 51 y coordinaremos nuestra entrada, dice la invitación.

“Podemos movernos más rápido que sus balas. Vamos a verlos extraterrestres". Los creadores insistieron en que el plan para romper la base militar de alto secreto altamente custodiada era una broma.

Pero eso no impidió que la Fuerza Aérea de EE. UU. Emitiera una declaración de advertencia contra la invasión, o en este caso, un imperio del club de striptease de Nevada se comprometiera a entretener a los asistentes que buscaban alienígenas.

No sabemos si hay extraterrestres en el Área 51. Pero si los hay, se entretendrán con su rescate, junto con los asistentes a la fiesta que asistan, dijo Carlson.

Un cumpleaños ardiente, abuela festeja su día con ¡strippers!

Una celebración diferente, original y divertida es la que vivió Joan Corp, una mujer de la tercera edad que pasa sus últimos años en la residencia para adultos mayores Milton Lodge, que se encuentra ubicado en la ciudad de Colchester, en Inglaterra.

Corp ansiaba disfrutar su cumpleaños número 89 de lo más feliz, y eso tenía que ser con la presencia de hombres, tal y como ella lo pidió. Y sí, la consintieron llevándole dos hombres, unos strippers que fueron los "meseros" del evento.

"Cada vez que le preguntabas a Joan lo que quería ese día, ella siempre decía ‘un hombre’. Discutimos los detalles en un chat y todo el mundo apoyó su idea", afirmó la coordinadora del evento a medios locales.

El divertido acontecimiento quedó para el recuerdo, pues la propia casa de los adultos publicó en sus redes sociales los mejores momentos de la fiesta, en donde se pueden observar a los asistentes con un pequeño delantal cada uno, sobre todo a las damas, felices por los dos invitados fornidos que llegaron a alegrarles aún más su día.