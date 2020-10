Cohete Delta IV Heavy, el más poderoso de la United Launch Alliance, listo para despegar desde Estados Unidos

Florida.- Un cohete Delta IV Heavy de United Launch Alliance (ULA) lanzará la misión NROL-44 para la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO). El despegue ocurrirá desde el Space Launch Complex-37 en la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, Florida.

Después de varias semanas de espera, debido a fallas técnicas y el mal tiempo, y de que el primer lanzamiento se canceló segundos antes del despegue, la United Launch Alliance está lista para lanzar su cohete mas poderoso el Delta IV Heavy.

Finalmente todo está listo para el lanzamiento del Delta IV Heavy que lleva la misión NROL44. La misión está programada para despegar el martes 29 de septiembre, hoy se encuentra en un 60 por ciento de posibilidades de condiciones climáticas favorables para el lanzamiento.

Delta IV pesado

El cohete Delta IV Heavy de United Launch Alliance sirve a los programas espaciales de alta prioridad de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, y la Oficina de Reconocimiento Nacional del mismo país, con distinción como el transporte pesado probado de EE.

El vehículo también lanzó la cápsula Orion de la NASA en su primer vuelo de prueba orbital y envió a Parker Solar Probe en su viaje para convertirse en el robot más rápido de la historia mientras navegaba por la atmósfera del sol.

El Delta IV Heavy, es uno de los cohetes más poderosos del mundo, la United Launch Alliance (ULA), no vuela el Delta IV Heavy con mucha frecuencia, ya que es un vehículo costoso de fabricar, pero la compañía usa el cohete para satélites grandes y pesados, que se dirigen a órbitas súper altas, según la información publicada por Rally Mundial.

cohete Delta IV Heavy de United Launch Alliance (ULA). Foto: Captura

El Delta IV Heavy está programado para despegar el martes a las 11:54 p.m. ET desde el sitio de lanzamiento de ULA en la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral. ULA blog de lanzamiento comenzará a las 3:15 p.m. ET, y su transmisión por Internet comenzará a las 11:34 p.m. ET, para cualquiera que todavía esté despierto y espere ver un lanzamiento a medianoche.

Esta será la misión número 141 para United Launch Alliance y la 29 para la NRO. Es el 385º lanzamiento de Delta desde 1960, el 12º Delta IV Heavy y el 8º Heavy para la NRO.