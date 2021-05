Colombia cumple un mes de protestas violentas con celebraciones y enfrentamientos 

Bogotá.- A un mes del que iniciaron las protestas en Colombia, este viernes cientos de personas salieron a las calles para manifestarse por el descontento social, político de la población y que lamentablemente al igual que en jornadas anteriores, este fin de semana se registraron tres víctimas fatales en Cali.

En tanto en otras partes del país la sexta jornada de paro nacional se reportó sin incidentes mayores de manera festiva con comparsas, bailes, conciertos a diferencia de Cali el epicentro de las protestas que volvió a tornarse violento.

En esta nueva jornada de protestas, se presentaron enfrentamientos civiles, según lo informado por Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali quien indicó que “esta situación ha ocurrido entre quienes bloquean y entre quienes querían pasar”, luego de que algunas calles fueron tomadas por los inconformes.

Los delitos fueron registrados en el sector de la Luna, en el centro de la cuidad de Cali y lugares donde de vivieron loas escenas más crudas de las protestas en las últimas semanas, miembros de la movilización social de “Primera Línea” como se conoce a los jóvenes que se sitúan con escudos al frente de la protesta comentó según EFE que un hombre que se enfrentó con a los bloqueos sacó un arma comenzó a disparar a quienes estaban allí.

Según lo referido por la agencia de noticias, testigos mencionaron que el sujeto que se enfrentó con los manifestantes era un miembro del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quien disparó mientras las demás personas le arrojaban piedras y luego lo lincharon hasta matarlo.

"Era un funcionario adscrito al CTI quien, de acuerdo a la información recopilada hasta este momento, disparó hacia varias personas ocasionando la muerte de unos civiles", explicó el fiscal general, Francisco Barbosa, quien confirmó que el agresor, llamado Fredy Bermúdez Ortiz, no se encontraba de servicio hoy.

De acuerdo con los antecedentes, este no es el primer enfrentamiento entre civiles en las protestas, ya que el pasado 9 de mayo, un grupo de persona atacaron a al minga indígena en un barrio de Cali alegando que estaban atacando y saqueando viviendas, suceso en el que fueron heridos 8 indígenas.

Este viernes también se presentaron enfrentamientos entre manifestantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios en la localidad de Madrid, dejando un saldo de varios heridos, de igual manera se registraron altercados en Popayán.

Ciudadanos continuan con las protestas en Cali y Bogotá/ AP

A diferencia de los encuentros violentos, algunas localidades se cubrieron de alegría con diversas convocatorias en Bogotá que llenaron de música las calles

El Parque Nacional, uno de los puntos de encuentro de las protestas en la capital, se llenó de música en un concierto de los artistas Doctor Krápula y Adriana Lucía, con un millar de personas coreando "¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina?".

"La música, en una protesta social como esta, es sanadora, conciliadora, también es combativa e invita a la gente a que no renuncie", dijo a Efe Mario Muñoz, cantante de Doctor Krápula.

Cabe recordar que este viernes se cumple un mes de protestas desde que el pasado 28 de abril ciudadanos se levantaran contra la extinta reforma tributaria y siguieran con los reclamos de otras problemáticas, como el erradicar la violencia policial, asesinatos machistas o de líderes sociales y pobreza.

De acuerdo con los recuentos al menos por dos semanas de manera continua miles de personas tomaron las principales calles de Cali y Bogotá, sin embargo, conforme transcurrieron las semanas las protestas se trasladaron a los barrios populares a las afueras de la ciudad.