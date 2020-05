Colombia rechaza la agresión de policías a un adulto mayor en Bogotá

Bogotá.- Las imágenes en las que varios policías maltratan a un adulto mayor en el centro de Bogotá generaron rechazo e indignación en Colombia, donde la escena fue catalogada como "un abuso de la fuerza", a pesar de las disculpas de las autoridades.

La víctima de la agresión, ocurrida el miércoles, fue Néstor Novoa, un vendedor ambulante que ante la cuarentena obligatoria por el coronavirus y la falta de alimentos en su hogar tuvo que salir a trabajar a las calles de la capital con su pequeño carro de mercancía.

Sin embargo, su jornada terminó cuando varios uniformados lo detuvieron y decomisaron sus productos, mientras él, con el rostro herido, pedía auxilio entre gritos.

"Yo iba caminando y el agente me empujó y me golpeó el carrito, me pegó en la cara un puño. Las gafas y la mercancía se me perdieron", relató Novoa a funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Bogotá.

EL ROSTRO DE LA INFORMALIDADAD

En un video publicado en redes sociales se observa al grupo de policías esposar a Novoa de manera forzada, mientras uno lo toma violentamente por el cuello.

"Esto es un claro caso de abuso policial que no toleraremos en Bogotá y por el que pedimos excusas", manifestó en sus redes sociales el secretario de Gobierno de la capital, Luis Ernesto Gómez.

Ante los reclamos de la ciudadanía, la Alcaldía de Bogotá contactó al vendedor informal y le ofreció una de las ayudas económicas que entrega el Distrito a los más vulnerables durante la emergencia por el coronavirus.

Novoa es uno de los más de 20 millones de colombianos que sobreviven de actividades informales y que por la cuarentena, vigente desde el 25 de marzo, han tenido que rebuscar en las calles el alimento y dinero para subsistir.

RESPUESTA DE LAS INSTITUCIONES

El presiente colombiano, Iván Duque, ordenó que se tomen las "medidas disciplinarias" correspondientes, rechazó el comportamiento de los uniformados y exigió respeto hacia la población adulta mayor.

"Así como nosotros aplaudimos y exaltamos la labor de nuestros policías, también debemos ser claros en rechazar cuando algunos miembros de las instituciones no cumplen con las formas ni con los comportamientos que requiere llevar el uniforme de la Policía", dijo el mandatario.

Por su parte, la Alcaldía de Bogotá condenó el caso, ordenó a la Policía iniciar pesquisas internas y solicitó a la Procuraduría General (Ministerio Público) poner en marcha una investigación disciplinaria.

"A don Néstor, mi abrazo y excusas por el maltrato injusto y abusivo al que fue sometido. A la par de la investigación policial, lo vinculamos a los programas de apoyo del IPES (Instituto para la Economía Social) y de Bogotá Solitaria", manifestó la alcaldesa de la capital colombiana, Claudia López.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Óscar Antonio Gómez Heredia, también pidió disculpas a Novoa y aceptó que los uniformados cometieron un error.

"Estamos cumpliendo nuestro trabajo pero no era la forma de hacer ese procedimiento, por eso le pido excusas en nombre de todos los policías y vengo a decirle que 'nos equivocamos'. Tenemos que mejorar", le expresó a Novoa.

Sin embargo, las disculpas no han sido suficientes para gran parte de los colombianos que pide que los policías involucrados reciban un castigo "ejemplar" y que la institución mejore sus procedimientos.

