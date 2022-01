Comandos secretos con autoridad para disparar a matar estuvieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021

Estados Unidos.- Comandos de élite con autoridad para disparar a matar fueron desplegados en Washington DC el pasado 6 de enero de 2021, como parte de la seguridad que fue colocada para proteger de posibles amenazas y contingencias que se presentarían durante las próximas sesiones del Congreso para certificar los resultados de las elecciones de 2020, según reveló la revista Newsweek.

Según menciona la publicación, este lunes se cumplió un año de este episodio nunca antes revelado, en el que altos mandos de equipos de élite y fuerzas especiales se reunieron pasa analizar la estrategia para atender amenazas antes de que se celebrará la sesión conjunta del Congreso donde se firmó la victoria del presidente Joe Biden.

Cabe recordar que ese pasado 6 de enero, una turba de simpatizantes del entonces presidente Donald Trump irrumpió en el Capitolio para impedir que se diera la certificación de la victoria de Biden.

El reportaje publicado por Newsweek llamado ": “Secret Commandos with Shoot to Kill Authority were at the Capitol” responsabiliza al exfiscal interino, Jeffrey Rosen quien estaba al frente del Departamento de Justicia de Donald Trump de activar las unidades de élite para atender los disturbios en el Capitolio.

Según menciona el plan previamente autorizado por Trump, los agentes que componen la unidad de respuesta catastrófica tenían la autorización de hacer todo lo posible para proteger a los funcionarios, incluso si ello significaba quitar la vida.

La decisión de Rosen que fue tomada de forma unilateral significaba que ni la Policía del Capitolio, El Servicio Secreto o el Departamento de Policía Metropolitana; o ninguna otra agencia estaría informada sobre las acciones que las fuerzas de operaciones especiales actuarían detrás de escena.

“Creo que el DOJ [Departamento de Justicia] se preparó razonablemente para cualquier contingencia antes del 6 de enero, entendiendo que había una considerable incertidumbre en cuanto a cuánta gente llegaría, quiénes serían esas personas y precisamente qué propósitos perseguirían”, dijo Rosen al Congreso.

Añadió que su departamento “no tenía un papel de primera línea con respecto al control de multitudes”, sino que se centraba en operaciones de “alto riesgo”.

El informe menciona que las unidades fueron conformadas por Agentes de la oficina de campo del FBI en Baltimore, Maryland, el equipo de rescate de rehenes del FBI, un equipo de respuesta rápida de explosivos nucleares del FBI conocido como 'Render Safe', así como equipos de respuesta especial de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el Grupo de Operaciones Especiales del Servicio de Alguaciles de EE. UU.

Estos grupos se organización en la Academia del FBI en Quantico, Virginia, a unas 30 millas del Capitolio, y se "desplegaron previamente" el fin de semana antes de los disturbios reveló el medio estadounidense.