Comisario presuntamente robó dinero para mantener su vicio al juego

Estados Unidos.-El Sheriff del Condado de Pike, Charles Reader, fue acusado en una queja anónima el mes pasado de robar dinero incautado durante los procesos de drogas para alimentar su adicción a las apuestas, informa el periódico Cincinnati Enquirer.

"Es un jugador compulsivo y nunca tiene dinero", afirma la queja presentada el 9 de noviembre ante la Oficina del Auditor de Ohio. Los fondos decomisados se guardaron en una caja fuerte dentro de la oficina de Reader a la que solo él podía acceder, según la queja, que también acusó al sheriff de pedir prestado miles de dólares a dos oficiales para arruinarlo en el juego.

"Reader simplemente hace lo que quiere y nadie lo llama", continuó la queja. "Tenemos miedo a la muerte de él". Reader no devolvió de inmediato un mensaje en busca de comentarios el martes.

Foto: AP

Pero su abogado, James Boulger, le dijo al Columbus Dispatch que el "enfoque principal" de la próxima investigación de un auditor será si Reader robó el dinero confiscado durante los arrestos por drogas.

"Creo que eso puede aclararse bastante rápido", dijo Boulger al periódico. Boulger dijo que no estaba al tanto del supuesto problema de juego de Reader, pero no llegó a decir que el principal policía del condado no apostaba por completo.

Boulger también notó que pedir dinero prestado a amigos o conocidos no es ilegal antes de decirle al periódico que esperaba más detalles de Reader esta semana.

Un juez nombró a un fiscal especial la semana pasada para investigar las reclamaciones y los informes de Despacho. No está claro quién hizo las acusaciones contra Reader, pero Boulger especuló que podrían estar relacionadas con la "amargura" tras el despido de algunos empleados de la oficina del alguacil.