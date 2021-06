¡Como de película! Reos escapan de la cárcel y dejan maniquíes sobre sus camas en Texas

Estados Unidos.- Como de película, cuatro reos escaparon de prisión y dejaron sobre sus camas maniquíes para no levantar sospechas, este increíble hecho ocurrió en Texas, Estados Unidos.

Los reos usaron la creatividad y el valor, y lograron escapar de un campo de prisioneros satélite del Complejo Correccional Federal Beaumont, en Texas.

Tras la fuga de los resos el inspector general del lugar, Michael Horowitz, explicó a través de un informe que los cuatro presos se escaparon durante más de 12 horas, colocaron maniquíes sobre sus camas, también hicieron que sus compañeros se hicieran pasar por ellos para que los guardias no se dieran cuenta que no estaban en sus respectivas celdas.

Pese a que en la noche de la fuga los guardias hicieron rondines los cuatro reos cumplieron su cometido y obtuvieron su libertad de manera ilegal.

Fueron horas más tarde cuando se descubrió que cuatro reos no estaban durante el recuento diario de la mañana.

"Descubrimos que las puertas exteriores de los edificios separados dentro del campo de prisioneros satélite del FCC (Complejo Correcional Federal) Beaumont o estaban aseguradas, ya que estaban desbloqueadas, no había personal operándolas, no estaban equipadas con camáras de vigilancia y tenían alarmas que no funcionaban o alarmas que podría ser manipulado por los presos", dijo Hoorowitz en un informe.

La prisión de donde escaparon los reos presenta varias fallas de seguridad, desde dejar puerta abiertas o usar cerraduras susceptibes de manupulación, por lo que a los internos se les facilitó más la fuga.

Cabe mencionar que a este tipo de campos suelen albergar presos considerados de baja peligrosidad, los que son condenados por delitos menores relacionados con drogas entre otros.