Como en los cuentos de hadas. Príncipe alemán adopta a joven para heredar el titulo y no perder su linaje

Estados unidos.- El príncipe Frédéric Prinz von Anhalt, adoptó un hijo adulto para que continúe su linaje real, y herede su patrimonio, pues teme que su abolengo que se remonta a unos 1.000 años, dejaría de existir.

El joven Kevin Feucht, de 27 años edad, tras ser adoptado por von Anhalt se comprometió a cuidar de la septuagenaria. Sin embargo, no el la primera vez que el príncipe adopta a un adulto.

Feucht, se une a los hijos adoptivos que Frédéric Prinz von Anhalt adoptó con Zsa Zsa Gabor, los cuales, uno de sus hijos, Oliver Prinz von Anhalt, tuvo un accidente de moto y murió cuando tenía 45 años.

Otro de sus hijos adoptados es el hijo de un policía de una familia de clase trabajadora en Wallhausen, Alemania, llegó a ser el Príncipe Frederic.

El príncipe alemán, explicó que decidió adoptar a una persona mayor, para demostrar que los ancianos no tienen por que estar solos, y tampoco criar a un hijo desde bebé.

“Lo hice en televisión porque quería mostrarle a las personas solitarias que no necesitan estar solas. Puedes adoptar a un adulto y tener a alguien que te ayude desde el primer día. No tienes que criar a un niño”, dijo von Anhalt al The Post.

Frédéric Prinz von Anhalt, es último de los ocho maridos de Zsa Zsa Gabor, quien falleció en diciembre del año 2016, de un ataque al corazón en su casa de Los Ángeles, según lo informado por The Associated Press.

Kevin Feucht con Zac Efron. Foto: Captura

En “Adults Adopting Adults ”, una serie documental que se estrena el lunes 31 de enero en A&E, se lo ve recorriendo las redes sociales y tramando planes que incluyen tratar de encontrar un hijo en la sucursal de Gucci en Beverly Hills, informó New York Post.

Zsa Zsa Gabor, conoció a Von Anhalt en una fiesta organizada por el escritor Sidney Sheldon, y quedó tan impresionada con el príncipe por su título y con el llamativo uniforme militar que se había puesto para la ocasión, que tiempo después se casaron, sin embargo, nunca tuvieron hijos.

Von Anhalt es amigo del padre biológico de Kevin Feucht, a quien el príncipe le aseguró que no debe de preocuparse por nada, mientras que el nuevo hijo del príncipe dijo que el ama a sus padres y que su padre está feliz por esta decisión.

Básicamente, con el nombre de Prinz von Anhalt viene parte de la herencia del alemán, mientras que Frédéric gana una persona que se ocupa de sí mismo y de sus asuntos.

Entre las responsabilidades de Kevin estará cocinar para su padre adoptivo, encargarse de las tareas del hogar y asegurarse de que las cuentas se paguen a tiempo, informó el sitio web publico.pt.