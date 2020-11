¿Cómo se conforma el colegio electoral de Estados Unidos?

Estados Unidos.- De acuerdo a la página web Archivos Nacionales de Estados Unidos, un Colegio Electoral es un proceso legislativo para elegir al presidente y al vicepresidente, través del voto de ciudadanos calificados.

El proceso del Colegio Electoral comienza cuando se eligen a los "Electores" (nombre del cargo), quienes de acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos, no pueden ser senadores, representantes ni quienes tengan cargos de confianza o lucrativos en el Gobierno.

Posteriormente los Electores votan por el presidente y vicepresidente de Estados Unidos y finaliza con la revisión de lo votos electorales realizados por el Congreso.

El Colegio Electoral de Estados Unidos está conformado por 538 electores, es decir, cada Estado tiene el mismo número de electores que miembros en la respectiva delegación del Congreso, en otras palabras, un Elector por cada miembro en la Cámara de Representantes y más dos senadores, por ello, para elegir al presidente se requiere de una mayoría de 270 votos.

Para elegir a los Electores, primero los partidos políticos de Estados Unidos generan una lista de potenciales Electores previo a las elecciones generales. Posteriormente, durante las elecciones generales los votantes eligen a los Electores.

"Por lo general, los partidos designan listas de posibles electores en las convenciones de sus Estados del partido o los eligen por votación del comité central del partido... Esta primera parte del proceso da como resultado que cada candidato presidencial tenga su propia lista de posibles electores." expone la página web Archivos Nacionales de Estados Unidos.

Por otra parte, a lo que se refiere al segundo proceso, se señala que los ciudadanos votan no por el presidente, si no por los electores a favor del presidente elegido, y durante este proceso, depende del estado, se coloca el nombre del elector o no en la boleta.

"Cuando los votantes de cada estado votan por el candidato presidencial de su elección, están votando para seleccionar a los electores de su estado" indica la página web de Archivos Nacionales.

Luego de que se realicen las elecciones generales, el Gobernador de cada Estado deberá hacer una lista con los nombres de los enlistados por los partidos políticos para ser Electores, a lo cual se le conoce como Certificado de verificación, en este documento se expone la cantidad de votos que recibieron las personas enlistadas y finalmente a quienes sí serán nombrados Electores. Después, este Certificado de verificación es enviado a NARA (Archivos Nacionales y Administración de Documentos) para su registro como parte del proceso de elecciones.

Los Electores (elegidos por el voto en las elecciones generales) se reunen el primer lunes después del segundo miércoles de diciembre (después de las elecciones generales), es decir, el lunes 14 de diciembre se reunirán los Electores en sus respectivos estados para votar por el Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos. Estos últimos son registrados para formar el Certificado de Voto de cada Estado, el cual se envía al Congreso y a NARA.

El 6 de enero, los votos electorales (registrados en el Certificado de Voto) son contados en una sesión de la Cámara de representantes, por miembros del senado y de la Cámara.

Finalmente el presidente del Senado (es decir el Vicepresidente), anuncia a quien ganó la presidencia y vicepresidencia de Estados Unidos.