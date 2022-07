Como un"infierno"; explosión en edificio en Bedford dejó un muerto y tres heridos

El superintendente jefe de policía de Bedfordshire, John Murphy, confirmó la muerte de una personas y dijo que se pueden encontrar más personas sin vida en los próximos días a medida que los servicios de emergencia ingresen a los apartamentos afectados por una explosión.

Se confirmó la muerte de al menos una persona en un incendio y otras tres fueron trasladadas al hospital después de lo que se describió como un "infierno" en un bloque de apartamentos, dijo la policía de Bedfordshire.

La víctima, que no ha sido identificada, fue encontrada cuando los servicios de emergencia registraron el edificio de tres pisos en Bedford el lunes, y se cree que el incendio fue causado por una explosión de gas.

Las propiedades vecinas fueron evacuadas del área residencial en Redwood Grove, Bedford en Bedfordshire.

Un paciente tiene una lesión grave en la pierna y dos, incluido un bombero, sufrieron inhalación de humo y fueron trasladados de urgencia al hospital, confirmó el Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra.

Chris Bigland, subjefe de bomberos de Bedfordshire, dijo que una estufa de gas, posiblemente utilizada en medio de los crecientes costos del combustible, pudo haber causado la explosión.

Añadió que 100 viviendas fueron evacuadas esta mañana, de las cuales, alrededor de 36 se han vuelto inhabitables debido a los daños causados por el fuego.

"El gas no estaba vinculado al edificio. Es posible que se usaran botellas de gas para calentar o cocinar. Podría haber sido una estufa de camping con la crisis del combustible y demás. No podemos descartarlo, simplemente no lo sabemos", manifestó el bombero

Confirmó también que dos personas estaban en el hospital debido al incendio y que un bombero también fue tratado por inhalación de humo como medida de precaución.

Se negó a proporcionar más detalles sobre las víctimas, que se dice que son residentes varones de entre 20 y 50 años.

Sin embargo, Bigland confirmó que la gente había abandonado el edificio por "métodos no convencionales" y que los bomberos habían ayudado a la gente a evacuar.

Agregó que los equipos de bomberos fueron llamados a las 9:20 a. m. para recibir informes de un incendio y una explosión y llegaron al lugar en seis minutos.

Las imágenes compartidas en las redes sociales muestran llamas saliendo del edificio mientras los héroes bomberos intentan combatir el incendio después de que las propiedades vecinas fueran evacuadas.

El Servicio de Bomberos y Rescate de Bedfordshire dijo más tarde que el gran incendio fue causado por una explosión de gas.