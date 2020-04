Con 45 años, la ex leyenda del fútbol brasileño presume su cuerpo

Brasil.- Es normal que algunos jugadores de fútbol ganen unos kilos o pierdan su condición atlética cuando dejan su actividad profesional.

La falta, o la desaceleración, del entrenamiento y el paso de los años suelen ser factores que afectan sus cuerpos.

Sin embargo, eso no fue lo que sucedió con Zé Robertowho deslumbra con su físico escultórico a los 45 años.

El ex jugador brasileño se jacta en sus redes sociales de su gran estado de forma a pesar del hecho de que ha estado retirado del fútbol profesional durante más de tres años.

Para obtener las últimas noticias, regístrate dando clic en este espacio y te enviaremos la información al instante.

En 2017, después de una extensa carrera llena de éxitos, decidió colgar sus botas en el Palmeiras, el último club de su carrera.

“La única persona con la que tienes que competir para ser mejor es la persona que fuiste ayer. ¡Mantente siempre enfocado! ", escribió en una de sus últimas publicaciones en Instagram, donde tiene un millón de seguidores.

Esta imagen en la que está sentado sobre sus tobillos y en la que se aprecia perfectamente su impresionante físico estaba llena de comentarios sobre su excelente estadio.

Varios usuarios elogiaron a Zé Roberto y algunos incluso le propusieron volver a jugar al fútbol profesionalmente.

No tengo vicios. No bebo bebidas alcohólicas, no fumo, como muy bien, duermo bien. Tengo a mi familia, que es mi mayor seguridad. Creo que esos son factores importantes para llegar a la edad que alcancé y sigo jugando a un alto nivel, explicó en declaraciones publicadas por BRAND justo antes de retirarse.