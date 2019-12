Con fotos y videos revelan al sacerdote más sexy del mundo

Portugal.- Las redes sociales explotaron luego de que saliera a la luz una serie de fotografías y un video de quien ahora es catalogado, según el Internet, como el sacerdote más sexy del mundo. Se trata de Ricardo Esteves, quien es un sacerdote portugués y que a pesar de que tiene la responsabilidad de tener un papel importante dentro de la iglesia, decidió formar parte del modelaje ocasional. Según publicó Chispa.tv el sacerdote apareció de cupido en un video de la banda portuguesa que como canción tuvo la de Pretty Woman. Ricardo Esteves lleva 10 años al servicio de la iglesia, el padre tiene la edad de 36 años, y radica su profesión en la ciudad de portuguesa de Valencia do Minho, la cual queda ubicada y situada en el Distrito de Viana do Castelo al norte del país. Además se reveló que su primer destino como cura fue en las parroquias de Seixas, Lanhelas y Vilar de Mouros y actualmente radica en la ciudad antes mencionada.

Referente al trabajo que realiza como modelo, el más reciente fue para una banda portuguesa que hizo y versionó la canción 'Pretty Woman', pues este sacerdote es el personaje principal de este video en donde interpreta a un cupido y la intención es que la gente se enamore, aunque su tarea difícil es interrumpida por un diablito.

"Me llaman el padre más sexy tras una publicación sensacionalista, pero yo no me identificó porque no me considero así", comentó Ricardo Esteves.