Con gran fiesta celebra Wuhan, China, la llegada del Año Nuevo

Wuhan, China.- Hace unos meses Wuhan estaba advirtiendo a la Organizaciòn Mundial de la Salud sobre la presencia de una rara neumonía, la cual se expandió en todo el mundo dejando millones de muertos, era el nuevo coronavirus, Covid-19, ahora, ha diferencia de otros países, han celebrado la llegada del Año Nuevo con eventos masivos.

Recibimiento de Año Nuevo en Wuhan, China/Foto: EFE

Actualmente en Wuhan ya no se han presentado casos de coronavirus, por lo que muchas personas se reunieron en la sala Vox para escuchar al grupo Happy Wheel para recibir al año nuevo, muchos portaban mascarilla otros no.

La gente se reúne en una calle para celebrar el Año Nuevo en Wuhan/Foto: EFE

"No hay casos ya en Wuhan, no hace falta. Pero mucha gente la lleva -la mascarilla- por precaución, porque si algo nos ha enseñado el virus es que no te puedes confiar. En Wuhan no queremos volver a meter la pata", dijo uno de los jóvenes que asisten al concierto.

La gente baila en un club nocturno en la fiesta de Año Nuevo en Wuhan/Foto: EFE

Otras personas se reunieron en las calles para celebrar el Año Nuevo, muchos con globos de colores, confetis y mucha alegrìa, sin tener una sana distancia, ya que no temen a la enfermedad, por ser la primera ciudad que la venciò.

Año Nuevo en Wuhan/Foto: EFE

En el cielo hubo fuegos artificiales, asì como proyecciones de espectáculos de luces en los edificios. Un espectáculo hermoso que no podrà verse en otros paìses ya que muchos aùn siguen en cuarentena a causa del coronavirus.