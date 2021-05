Con hermoso mensaje Mark Zuckerberg felicita a su esposa por el Día de las Madres

Estados Unidos.- El Fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, subió una emotiva foto a su cuenta oficial de Instagram donde felicita a su esposa Priscilla por el Día de las Madres con un emotivo mensaje y una foto realmente encantadora.

Siempre en fechas especiales Mark Zuckerberg sube fotos con su esposa e hijas, mostrándonos lo feliz que es con su familia, pero esta vez decidió hacer un post dedicado a su amada esposa, con quien se casó en mayo del 2012.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Fotografía

Con una imagen llena de amor, ternura y felicidad, junto con un pequeño mensaje, el empresario estadounidense le mostró su amor y respeto a Priscilla Chan, madre de sus dos adoradas hijas y esposa.

Leer más: Vuelve #LadyChispitas: pide pastel de Día de las Madres para compensar críticas en redes sociales

"Happy Mother's Day to Priscilla, my wonderful mom, and all the moms out there!" (¡Feliz Día de la Madre para Priscilla, mi maravillosa mamá y todas las mamás que hay!), escribió Mark en su red social de Instagram.

Este mensaje lo compartió con una fotografía, donde se puede ver a su esposa Priscilla junto a sus dos hijas, quienes le dan besos en la cabeza, una imagen conmovedora.

Leer más: Video. "Mi alma dejó mi cuerpo", niña es atacada por tiburón cuando jugaba en el mar

En menos de una hora la publicación ha alcanzado más de 120 mil "me gusta", así como de cientos de comentarios, donde los usuarios han comentado con muchos corazones.