“Con rabia de tanto dolor”: hombre relata pérdida de esposa e hijo tras mala atención en hospitales por pandemia

Cuba.- Un hombre cubano llamado Lenier Miguel Pérez, relató la terrible situación que vivió luego de que su esposa, Lydda María Rivero, de 23 años de edad, quien estaba embarazada, muriera junto con su hijo mientras buscaban atención médica.

“Con rabia de tanto dolor”, se encuentra Lenier, quien en tan solo dos semana, recorrió todos los hospitales de Matanzas, Cuba, para que su hijo pudiera recibir atención médica, sin saber que poco después perdería a su esposa y al bebé que estaba por nacer.

“¡Qué dolor tan grande es perderlos a los dos a la misma vez y el mismo día!”, manifestó a BBC Mundo.

De acuerdo con el testimonio, que BBC Mundo verificó con dos personas cercanas a la familia, todo comenzó cuando al hijo de ambos, de 4 años, le dio fiebre en la noche del 22 de junio.

“Al otro día mi mujer y yo corrimos con él al policlínico para descartar lo que sucedía. Le hicieron un test rápido y dio positivo a coronavirus”, contó.

Pérez recuerda que, dado el embarazo de su esposa, fue él quien decidió acompañar al niño durante la hospitalización. No obstante, su odisea empezó cuando tuvo que esperar todo un día para que su hijo pudiera ser trasladado a un hospital, por falta de camas.

“23 de junio. Todo el día esperando y nada. Ni una visita de un doctor. Había un padre rabiando de dolor, era positivo y no había nada que darle de tratamiento”, dijo.

Según recuerda, ese día, a alrededor de las 10:00 pm, llegó un autobús para trasladarlos finalmente al hospital, pero cuando llegaron, no había espacio para los menores.

“Llega una doctora de guardia y nos dice: ´El hospital está colapsado. No hay camas para los niños, solo podemos dejarlos en el pasillo a esperar a que le den altas a los que están (ingresados) para poderlos ubicar. No se sabe si es en la mañana o en la tarde o al otro día, porque todo está lleno´”.

Los padres dijeron que no se bajarían del autobús, que no permitirían que sus hijos se quedaran tirados “en un pasillo de un hospital donde lo que se respira es enfermedad”.

Los padres, cuenta, comenzaron a deambular durante toda la noche por la provincia llamando y buscando dirigentes del Partido Comunista o autoridades que le dieran una respuesta.

Finalmente sobre las 8:00 am del día siguiente lograron conseguir un lugar en el hospital, aunque Lenier y su hijo fueron después trasladados a otra clínica tras confirmarse el resultado positivo del menor.

Dice que entonces estaba más tranquilo, hasta que recibió un mensaje preocupante de su esposa: ella, también, se había comenzado a sentir mal.

Lydda María había ido al médico. Un test rápido, sin embargo, arrojó inicialmente un resultado negativo al Covid-19.

“Estuvo un día (esperando) en el policlínico porque le dijeron que había una cama para ella en Maternidad en Matanzas, pero no había en qué trasladarla. La trasladan al otro día en la mañana. Le llevan al hospital de Maternidad y bum… No hay cama para la embarazada. Se la llevan al Faustino (otro hospital), llega, le hacen un test rápido y da positivo. Para atrás de nuevo. No podía estar en el Faustino porque dio positivo”.

Luego de recorrer varios lugares, la esposa de Lenier Miguel Pérez, Lydda María Rivero, fue admitida en un centro de aislamiento.

“Ahí pasó hambre, dolores, malestares. Atendían a las embarazadas en la misma cama porque no había dónde. Se bañaba con agua fría, lo cual le avanzó más la neumonía que le descubrieron a última hora antes de su fin. (Tenía) falta de aire y no había boquilla para poder darle aerosol a ella, asmática y embarazada. No podía más y la trasladan al Faustino de nuevo porque ahí en donde estaba no había condiciones de nada. Eso era un infierno”.

El esposo relató que luego su esposa volvió a ser traslada cuando se agravó su situación, esta vez a un hospital militar, donde tuvo mejores condiciones.

“De repente le encuentran que tiene neumonía y seguían las crisis de asma y le ponen medicamento, a esperar 72 horas. Martes 6 (de julo) muere, no aguantó tanta espera y sufrimientos de tantos días anteriores. Primero con lo del niño y después con ella”, concluyó.