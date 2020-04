Con sentadillas y lagartijas, así castigan a quien viola la cuarentena

India.- La policía en todo el país del sur de Asia ha encontrado una variedad de formas de castigar públicamente a las personas que rompen su estricta cuarentena de coronavirus, haciéndolas hacer sentadillas, flexiones y abdominales en la calle.

"Piensa antes de salir durante el encierro", tuiteó un usuario junto con un video de policías en Andhra Pradesh haciendo que la gente haga abdominales, según Economic Times.

Otras fuerzas en todo el país también han recurrido a castigos similares para "ajustarse" al crimen, con fotos que muestran a personas en la ciudad más grande de la India, Mumbai, obligadas a hacer ejercicio mientras la policía las vigila.

AFP

Sin embargo, fueron fáciles en comparación con otros que rompían el encierro, con otras imágenes que muestran a la policía azotando a algunos con bastones mientras insisten en que van a casa y acatan las cuarentenas.

En la ciudad norteña de Meerut, se hizo que las personas levantaran carteles que decían: "Soy un amigo del coronavirus" o "Soy el enemigo de la sociedad", con las imágenes publicadas en línea para avergonzarlos.

AFP

Otros letreros dicen: "No creo en la ley del país" y "No me importa mi familia o sociedad", con personas que se ríen de ellos mientras están en la calle.

India impuso un bloqueo para su población de más de 1.300 millones el 24 de marzo. Algunos distritos incluso han sellado las manos de aquellos que se supone están en cuarentena.

AFP

Hasta el martes, había habido 1.251 casos confirmados y 32 muertes, pero los expertos en salud temen que la propagación podría ser mucho peor porque se han hecho pocas pruebas.

Los expertos en salud han estado observando con creciente alarma cómo la nación, la segunda más poblada después de China, se esfuerza por tratar de observar efectivamente el distanciamiento físico, particularmente en sus barrios marginales.