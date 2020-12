Con un meme Elon Musk se burla de los fallos del videojuego ‘Cyberpunk 2077’

Estados Unidos.- El magnate Elon Musk se burló con memes de los fallos de "Cyberpunk 2077", pues el videojuego se está convirtiendo en una gran pesadilla.

Una lluvia de críticas les está cayendo por parte de los fanáticos a PS4 y Xbox One, por su mal rendimiento durante lo últimos días, uno de los burlescos es Elon Musk.

El director deTesla y SpaceX, respondió con una imagen a través de su cuenta de Twitter de Cyberpunk 2077 y los cibernautas estallaron en memes.

"Tomé una semana libre para jugar y de inmediato me di cuenta que no es el juego que es estado pensado cada día durante los últimos ocho años. Lloré hasta quedarme dormido y no he podido funcionar. Termino lllorando cada que pienso en el juego y no siquiera puedo tocar mi PS4. Esto se supone sería el futuro de los videojuegos y ahora no sé qué más puedo esperar", fueron las palabras que escribió Elon Musk en su cuenta oficial de Twitter.

El segundo hombre más rico del mundo acudió a los memes y subió un segundo tweet con los personajes de The Office, en meme.

Cabe mencionar que el Cyberpunk 2077 es un videojuego de acción- aventura, disparos en primera persona desarrollado y publicado por CD Projekt, que lanzó para Microsoft Window, PlayStation 4 y Xbox One hace cinco días, el 10 de diciembre de 2020.