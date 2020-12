Con un pasado de drogas y muerte, ex pandillero es nombrado "Maestro del año"

Missouri .- La madre de Darrion Cockrell era adicta a las drogas y tenía dos de sus seis hijos a los 16 años. Su padre fue asesinado cuando él tenía 4 años. Después de que lo pusieron en un hogar de acogida, la escuela fue solo otra pesadilla para él.

Se unió a una pandilla a los 10 años. Pero con la ayuda e inspiración de los educadores y sus padres adoptivos, Cockrell se convirtió él mismo en maestro, y fue tan bueno que el Departamento de Educación de Missouri lo nombró Maestro del Año a principios de este año. Sus alumnos lo llaman “Sr. DC", según reporta CBS.

Missouri tiene la suerte de tener tantos educadores de alta calidad, y Darrion será un representante maravilloso como el Maestro del Año de nuestro estado, dijo Margie Vandeven, comisionada de educación del estado.

“Él guía a sus estudiantes hacia el bienestar físico y mental a largo plazo, y las conexiones que ha establecido impactarán a los niños de Crestwood en los próximos años”.

Darrion Cockrell en la foto de su instituto.

Durante su discurso de aceptación de octubre, Cockrell, maestro de educación física en la escuela primaria Crestwood en St. Louis, dijo que creció pensando que no tenía futuro y que terminaría “muerto o en la cárcel” como muchos de sus amigos.

Cockrell dijo que le debe toda su vida a los maestros y consejeros que lo guiaron. Agradeció específicamente a un hombre llamado Ken por ser su mentor en la casa de un niño donde vivió durante un año durante la escuela secundaria.

Me enseñó que está bien ser duro, pero al mismo tiempo está bien ser compasivo. Él era como una figura paterna para mí, dijo Cockrell.

En séptimo grado, Cockrell fue adoptado por su entrenador de fútbol y su esposa y se graduó de la Universidad de Missouri-St. Louis.

"No, no soy Michael Oher de 'The Blindside', aunque soñé con la NFL", dijo Cockrell en su discurso de aceptación.