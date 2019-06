Condena a catequista por abusar de personas de discapacidad

Argentina.- El catequista Juan Aveiro, conocido como el hermano Juan, fue condenado en un juicio abreviado a nueve años de prisión por abusar sexualmente de personas con algún grado de discapacidad cognoscitiva.

El conocido como “laico consagrado Juan Aveiro” buscaba los momentos idóneos para aprovecharse de las personas que estaban a su cargo en el Cottolengo Don Orione de General Lago, a 20 kilómetros de Rosario, Argentina.

Nora Marull, fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, imputo a Aveiro después de una ardua investigación que demostró los “hechos de abuso sexual hacia personas con diferentes grado de retraso madurativo”

Para las investigaciones se tomaron en cuenta decenas de testimonios, por los cuales no se pudo determinar un número real de victimas, solo el periodo en que se cometieron los abusos. Este comprende del 2010 al 2018 en que además del abuso sexual, Aveiro, fotografiaba y grababa a las personas de las que había violentado.

La acusación y condena fueron por delitos de “abuso sexual simple agravado y abuso sexual gravemente ultrajante agravado (en ambos casos por haber sido cometidos por la persona encargada de la guardia de las víctimas), abuso sexual con acceso carnal, tenencia de material pornográfico infantil, ofrecimiento y facilitamiento de pornografía infantil.”

Tales acusaciones fueron como una cubetada de agua helada, para la comunidad religiosa educativa, quienes jamás pensaron que Aveiro llagara a abusar de personas que no se podían defender o acusarlo, debido a que era profesor de catecismo en una entidad benefactora.

Dentro de las investigaciones, una empelada del recinto declaró:

Yo estoy muy cerca de donde él trabaja y yo lo he visto que estaba manoseando a otro chico […] al chico que yo vi que manoseó es un chico que no se sabe defender y no se sabe expresar"