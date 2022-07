Condenado a muerte pide retrasar ejecución para donar un riñón en Texas

Estados Unidos.- Un condenado a muerte pidió retrasar su ejecución para poder donar un riñón en Texas, Estados Unidos, esto a tan solo dos semanas de que su ejecución se lleve a cabo el próximo 13 de julio.

La solicitud fue realizada por el recluso, Ramiro Gonzáles quien envió una carta al gobernador Greg Abbott para poder retrasar su ejecución 30 días más para ser considerado un donante vivo, y posteriormente extender su ejecución otros 180 días más para poder realizar el procedimiento de donación.

Ramiro Gonzales fue condenado a la inyección letal por asesinar a Bridget Townsend, una mujer de 18 años cuyos restos fueron localizados dos años después de su desaparición en 2001.

Pese a la sentencia que carga, el recluso, envió una cara al gobernador el miércoles pasado pidiendo a Greg Abbott que su condena se aplazar 30 días su ejecución para poder donar su órgano a "alguien que necesita un riñón urgentemente".

Además de ello, los abogados de Gonzales también han hecho una solicitud ante la Junta de Indultos Y Libertad Condicional de Texas para aplazar la sentencia 180 días y con ello se lleve a cabo la donación.

Según una publicación de la agencia de noticias The Associated Press, los abogados de Gonzales también incluyeron en su solicitud una declaración de Michael Zoosman, un clérigo judío ordenado de Marylan quien ha tenido conversaciones con el recluso y quienes señaló que no tiene duda de que su intención de querer donar un riñón es real.

"No tengo ninguna duda de que el deseo de Ramiro de ser un donante altruista de riñón no está motivado por un intento de última hora de detener o retrasar su ejecución. Iré a mi tumba creyendo en mi corazón que esto es algo que Ramiro quiere hacer para ayudar a que su alma esté bien con su Dios”, mencionó el clérigo según AP.

Los abogados también han señalado que Ramiro es un excelente candidato ya que así lo avalaron especialistas de la Rama Médica de la Universidad de Texas en Galveston.

Esta no es la primera vez que el recluso hace la solicitud ya que a inicios de este año envió la misma petición, sin embargo, fue rechazada, los abogados recordaron que esta también fue realizada en una fecha de ejecución