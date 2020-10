Condenan a 120 años de cárcel a Keith Raniere, líder de la secta NXIVM

Nueva York.- Keith Raniere, fundador y líder de la secta NXVIM, fue condenado este martes a 120 años de prisión en un tribunal de Nueva York, Estados Unidos, tras haber sido declarado culpable de todos los cargos que se le imputaban, entre ellos delitos como tráfico sexual, crimen organizado y abuso a menores.

Fue el juez Nicholas Garaufis, del Distrito Este de Nueva York, quien emitió la sentencia contra Raniere, de 60 años de edad, quien fue descrito en el tribunal por varias de sus víctimas como un "depredador sexual", "racista", "mentiroso" y "sádico", con numerosos testimonios que dieron cuenta de las atrocidades que perpetró.

Previo a escuchar su sentencia, Keith Raniere insistió en su inocencia, además de pedir perdón por el daño que pudo ocasionar a sus víctimas, cuyas declaraciones calificó como mentiras, a la vez que recalcó que no se arrepiente de nada.

Es cierto que no me arrepiento de los crímenes que creo que, de hecho, no he cometido. Pero sí me arrepiento profundamente de todo este dolor", expresó Raniere ante la corte.